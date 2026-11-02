Ο Μάριος Χαρτσιώτης είναι ο πρώτος επίτροπος Προεδρίας που διαθέτει αστυνομική φρουρά. Προφανώς, οι προκάτοχοί του δεν ήταν του βεληνεκούς του κ. Χαρτσιώτη, στον οποίο το Προεδρικό δεν χαλάει χατίρι, καθώς πλησιάζουν οι προεδρικές εκλογές και οι ψήφοι της Μητρόπολης Λεμεσού και των Πατέρων της περιφέρειας είναι πέρα για πέρα πολύτιμες. Ο διάδοχός του στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Κώστας Φυτιρής, ζήτησε εξηγήσεις για τους λόγους που διατέθηκαν δύο αστυνομικοί στον Χαρτσιώτη, εκ των οποίων ο ένας είναι αξιωματικός, την ώρα μάλιστα που αφαιρέθηκαν οι φρουρές από τους πρώην προέδρους της Βουλής. Ούτε ο Φυτιρής πείστηκε από τις αστειότητες που καταγράφονται στη σχετική έκθεση. Αλλά τι να κάνει κι αυτός; Ο Χαρτσιώτης έχει τις πλάτες του Προεδρικού…
Παραμένει η φρουρά για τον εκλεκτό του Προεδρικού
ΜΧΣ
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