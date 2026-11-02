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Έκτακτη Επικαιρότητα

πριν 2 ώρες

Υποψηφιότητα έκπληξη για τις προεδρικές στη Γαλλία - Ο Ολυμπιονίκης του τζούντο Τεντί Ρινέρ διεκδικεί την προεδρία (βίντεο)
Παρασκήνιο

Συμφέροντα πάνω από την ασφάλεια;

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Οι χρήστες ποδηλάτων και ηλεκτρικών πατινιών υποχρεούνται να φορούν κράνος, ενώ προβλέπεται εξώδικο πρόστιμο για τους παραβάτες. Η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη οφείλει να εξηγήσει γιατί επιτρέπει σε επιχειρηματίες να ενοικιάζουν ποδήλατα και ηλεκτρικά σκούτερ χωρίς να παρέχουν κράνη. Γιατί η ευθύνη μετακυλίεται στους χρήστες και όχι σε εκείνους που προσφέρουν την υπηρεσία;

ΜΧΣ 

#ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ #ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ #ΣΚΟΥΤΕΡ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

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