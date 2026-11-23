Περίπου στις 20:30, δύο αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, έπειτα από καταγγελία, και ζήτησαν εξηγήσεις για το τι συμβαίνει. Παρόλη της προσπάθεια να τους εξηγήσουν ότι πρόκειται για πρόβα και ότι είναι μόλις 20:30… καθώς και τη διαβεβαίωση ότι η πρόβα μέχρι τις 21:00 θα ολοκληρωνόταν, τα όργανα της τάξης προχώρησαν σε καταγγελία. Η υπόθεση πήρε το δρόμο της και πλέον έφτασε στο Δικαστήριο, με επιδότη να παραδίδει την κλήση στον εκπρόσωπο της «Διάστασης» για να παρουσιαστεί στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού στις αρχές Δεκεμβρίου για να κατηγορηθεί.

Για την ιστορία να πούμε ότι η πρόβα αφορούσε αφιέρωμα στον Μάριο Τόκα και την ώρα της εφόδου των αρχών ακουγόταν το γνωστό άσμα «Αχ Αννούλα του χιονιά». Η συναυλία πάντως έγινε κανονικά και ήταν μάλιστα και υπό την αιγίδα του Προέδρο της Δημοκρατίας.

Παζ.