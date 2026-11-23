Κλήση για να παραστεί στο Δικαστήριο έλαβε εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Ομίλου Διάσταση… λόγω ηχορύπανσης. Όπως πληροφορούμαστε, το επίμαχο περιστατικό έγινε στις 27 Αυγούστου, όταν η «Διάσταση» μαζί με την ορχήστρα «TrakArt» και τους τραγουδιστές Ρήτα Αντωνοπούλου και Γιάννη Διονυσίου, έκαναν πρόβα για αφιέρωμα στον συμπατριώτη μας συνθέτη Μάριο Τόκα. Η πρόβα λάμβανε χώρα στο κλειστό θέατρο ιδιωτικού σχολείου στη Λεμεσό και οι αστυνομικοί ισχυρίστηκαν ότι η μουσική ακουγόταν εκτός του κλειστού χώρου που γινόταν η πρόβα με αποτέλεσμα να υπάρχει οχληρία.
Σε άλλη «Διάσταση» η Αστυνομία - Στέλνουν στα Δικαστήρια τον Πολιτιστικό Όμιλο Διάσταση για «ηχορύπανση» ενώ έκαναν πρόβα συναυλίας στις 20:30
Περίπου στις 20:30, δύο αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, έπειτα από καταγγελία, και ζήτησαν εξηγήσεις για το τι συμβαίνει. Παρόλη της προσπάθεια να τους εξηγήσουν ότι πρόκειται για πρόβα και ότι είναι μόλις 20:30… καθώς και τη διαβεβαίωση ότι η πρόβα μέχρι τις 21:00 θα ολοκληρωνόταν, τα όργανα της τάξης προχώρησαν σε καταγγελία. Η υπόθεση πήρε το δρόμο της και πλέον έφτασε στο Δικαστήριο, με επιδότη να παραδίδει την κλήση στον εκπρόσωπο της «Διάστασης» για να παρουσιαστεί στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού στις αρχές Δεκεμβρίου για να κατηγορηθεί.
Για την ιστορία να πούμε ότι η πρόβα αφορούσε αφιέρωμα στον Μάριο Τόκα και την ώρα της εφόδου των αρχών ακουγόταν το γνωστό άσμα «Αχ Αννούλα του χιονιά». Η συναυλία πάντως έγινε κανονικά και ήταν μάλιστα και υπό την αιγίδα του Προέδρο της Δημοκρατίας.
Παζ.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.