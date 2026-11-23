Μιλώντας τη Δευτέρα (23/11) στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» του ΣΙΓΜΑ, ο κ. Παμπορίδης χαρακτήρισε λυπηρή την απελευθέρωση του Σιμόν Αϊκούτ, υποστηρίζοντας ότι προηγήθηκε συνεννόηση μεταξύ της κυπριακής και της ισραηλινής κυβέρνησης.

«Τον έβγαλε. Τον παρέδωσε στον κύριο Νετανιάχου. Δεν ξέρω γιατί υπάρχει τόση μεγάλη ευαισθησία στα αιτήματα του κυρίου Νετανιάχου. Όταν ζητήσει ο κύριος Νετανιάχου, του το δίνει η κυβέρνησή μας», ανέφερε.

Ο κ. Παμπορίδης αμφισβήτησε τα ανταλλάγματα που εξασφαλίζει η Κυπριακή Δημοκρατία από τη στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ, παραπέμποντας στις εκκρεμότητες γύρω από το κοίτασμα «Αφροδίτη» και τη συμφωνία συνεκμετάλλευσης κοιτασμάτων που εκτείνονται εκατέρωθεν των θαλάσσιων ορίων των δύο χωρών (unitization).

«Υπάρχει μια, θα έλεγα, "Ισραηλινόλαγνεία" στη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Πολλές αβαρίες γίνονται για το Ισραήλ», δήλωσε.

Ερωτηθείς για την πολιτική που θα ακολουθούσε απέναντι στο Ισραήλ σε περίπτωση εκλογής του στην Προεδρία της Δημοκρατίας, υποστήριξε ότι οι διακρατικές σχέσεις οφείλουν να διέπονται από αναλογικότητα και αλληλοσεβασμό.

«Τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας πρέπει να υπηρετούνται πρωτίστως. Όχι όμως με μια διάθεση υποτακτική, η οποία καθιστά την Κύπρο απλώς εξαρτώμενη από άλλες χώρες, από τις οποίες δεν έχουμε λάβει τίποτα πίσω», σημείωσε.

Η απάντηση της κυβέρνησης για τον Αϊκούτ

Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση απορρίπτει τις αιτιάσεις περί παρασκηνιακής συνεννόησης για την αποφυλάκιση του Αϊκούτ.

Ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βίκτωρας Παπαδόπουλος, μιλώντας επίσης στο ΣΙΓΜΑ, επικαλέστηκε τις ισχύουσες διακρατικές συμφωνίες και υποστήριξε ότι ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες.

Η εσωκομματική αναμέτρηση και ο Αβέρωφ

Αναφερόμενος στη διαδικασία ανάδειξης του υποψηφίου του ΔΗΣΥ για τις προεδρικές εκλογές, ο κ. Παμπορίδης δήλωσε ότι λαμβάνει ενθαρρυντικά μηνύματα ενόψει της κάλπης του Σαββάτου.

«Είναι μια δύσκολη ανατροπή, αλλά αν γίνει νομίζω ότι θα σημαίνει πάρα πολλά και για την παράταξη και για τη χώρα», ανέφερε.

Χαρακτήρισε ιδιαίτερα τιμητική τη δημόσια στήριξη που έλαβε από τον Ιωάννη Κασουλίδη, περιγράφοντάς την ως «παράσημο».

Για τον Αβέρωφ Νεοφύτου εξέφρασε την εκτίμηση ότι θα μπορούσε να είναι καλός Πρόεδρος της Δημοκρατίας, εφόσον έχει αντλήσει διδάγματα από την εκλογική ήττα του 2023.

«Ο Αβέρωφ Νεοφύτου ο προ του 2023, ο πρώτης ήττας Αβέρωφ Νεοφύτου, δεν θα ήταν καλός Πρόεδρος. Ο μετά της ήττας Αβέρωφ Νεοφύτου ελπίζω ότι θα ήταν καλός Πρόεδρος», είπε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις μεταξύ τους διαφωνίες για το Γενικό Σύστημα Υγείας, δηλώνοντας: «Εγώ ήθελα το ΓεΣΥ, ενώ ο Αβέρωφ δεν το ήθελε. Αυτή ήταν η διαφορά μας και επικράτησε η δική μου επιμονή».

Ξεκαθάρισε ότι θα στηρίξει τον κ. Νεοφύτου εφόσον εκείνος εξασφαλίσει το χρίσμα, ενώ χαρακτήρισε λανθασμένη την απόφαση της Αννίτας Δημητρίου να αποσυρθεί από τη διεκδίκηση.

Πρόταση για ταμείο στήριξης νέων στην αγορά κατοικίας

Ο κ. Παμπορίδης παρουσίασε επίσης πρόταση για τη δημιουργία ειδικού ταμείου, μέσω του οποίου θα παρέχεται βοήθεια στους νέους για την κάλυψη της αρχικής συνεισφοράς που απαιτούν οι τράπεζες κατά την αγορά κατοικίας.

Όπως εξήγησε, η πρότασή του αφορά την κάλυψη του 30% της αξίας ενός ακινήτου, ποσοστό που, σύμφωνα με τον ίδιο, ζητούν οι τράπεζες λόγω των αυστηρότερων κανόνων που εφαρμόζονται μετά την οικονομική κρίση του 2013.

Στόχος, όπως είπε, είναι να διευκολυνθούν οι νέοι να αποκτήσουν στέγη και να δημιουργήσουν οικογένεια στην Κύπρο, αντί να αναζητούν προοπτικές στο εξωτερικό.

Τέλος, απαντώντας σε ερώτηση για την ιδεολογική ταυτότητα του ΔΗΣΥ και τις διαρροές ψηφοφόρων προς τον Νίκο Χριστοδουλίδη, επικαλέστηκε το ποσοστό 27% που, όπως ανέφερε, εξασφάλισε το κόμμα στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές.