Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Interpol, οι κυπριακές Αρχές συμμετείχαν στους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου 2026, με στόχο την αντιμετώπιση εγκληματικών δικτύων που δραστηριοποιούνται στη Μεσόγειο και στη θαλάσσια διαδρομή του Ατλαντικού από τη Δυτική Αφρική.

Η Interpol επιβεβαιώνει ότι τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα έγιναν συλλήψεις σε αεροδρόμια για απόπειρες χρήσης πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζει τον αριθμό των συλλήψεων που πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο.

Εντοπίστηκαν 41 εγκληματικές οργανώσεις

Κατά τη διάρκεια της τετραήμερης επιχείρησης, οι Αρχές εντόπισαν 41 εγκληματικές οργανώσεις που εμπλέκονται στη διακίνηση μεταναστών, καθώς και 109 πιθανά θύματα εμπορίας ανθρώπων και 1.715 παράτυπους μετανάστες.

Από τους 262 συλληφθέντες, οι 221 κατηγορούνται για αδικήματα διακίνησης μεταναστών, οι 16 για εμπορία ανθρώπων και οι υπόλοιποι 25 για άλλα αδικήματα, μεταξύ των οποίων η κατασκευή και χρήση πλαστών εγγράφων.

Συνολικά, 7.660 αστυνομικοί και στελέχη συνοριακών Αρχών πραγματοποίησαν ελέγχους σε περισσότερα από 378.000 άτομα, ενώ έγιναν 210.594 αναζητήσεις στις βάσεις δεδομένων της Interpol.

Για τον συντονισμό της επιχείρησης λειτούργησε ειδική επιχειρησιακή μονάδα στην Αθήνα, όπου αναπτύχθηκαν στελέχη της Interpol για την ανταλλαγή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο.

Σκάφη με δεκάδες μετανάστες και ανήλικους

Στο νότιο Μαρόκο, οι Αρχές εντόπισαν σκάφος με 70 μετανάστες, ανάμεσά τους 30 ανήλικους, οι οποίοι βρίσκονταν στη θάλασσα επί έξι ημέρες.

Σε άλλη περίπτωση, έπειτα από πληροφορίες που διαβίβασαν οι Αρχές της Σενεγάλης, εντοπίστηκε στη Μαυριτανία ξύλινο σκάφος με 80 επιβαίνοντες, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά. Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρία άτομα που φέρονται να είχαν οργανώσει τη μεταφορά.

Στη Λιβύη εντοπίστηκαν 34 πιθανά θύματα εμπορίας ανθρώπων και συνελήφθησαν τρεις ύποπτοι για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που φέρεται να εμπλέκεται στη διακίνηση μεταναστών, την εμπορία ανθρώπων και τον εκβιασμό.

Παράλληλα, στη Συρία συνελήφθησαν επτά ύποπτοι, περιλαμβανομένου του φερόμενου ως επικεφαλής κυκλώματος διακινητών, ενώ εντοπίστηκαν 22 παράτυποι μετανάστες.

Στην Αλγερία συνελήφθησαν έξι άτομα στο πλαίσιο έρευνας για κύκλωμα διακίνησης, ενώ στην Τυνησία αποτράπηκε απόπειρα παράτυπης θαλάσσιας διέλευσης και συνελήφθησαν τρεις ύποπτοι.

Στο μικροσκόπιο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η επιχείρηση αποκάλυψε επίσης δεκάδες συνδέσεις με αναρτήσεις, ομάδες και λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω των οποίων προωθούνταν υπηρεσίες παράτυπης διακίνησης μεταναστών.

Σύμφωνα με την Interpol, οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν, σε συνδυασμό με τις 434 νέες έρευνες, αναμένεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω στοιχεία και συλλήψεις τους επόμενους μήνες.

Στη διεθνή επιχείρηση συμμετείχαν η Κύπρος, η Ελλάδα, η Αλγερία, η Γαλλία, η Γκάμπια, η Ιταλία, η Λιβύη, η Μάλτα, η Μαυριτανία, το Μαρόκο, η Πορτογαλία, η Σενεγάλη, η Ισπανία, η Συρία, η Τυνησία και η Τουρκία, με επιχειρησιακή υποστήριξη από την Europol, τη Frontex και άλλους διεθνείς οργανισμούς.