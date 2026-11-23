Κατά καιρούς στα γήπεδα έχουν ακουστεί διάφορα συνθήματα, υβριστικά, σεξιστικά, ρατσιστικά, προκλητικά, ανόητα και χυδαία. Προχθές όμως στο ΓΣΠ ακούστηκε από την κερκίδα του ΑΠΟΕΛ το ανήκουστο, «ΕΟΚΑ Β ξανακτύπα», όχι από 5-10-15 ηλίθιους, αλλά από μεγάλο μέρος της κερκίδας. Το περιστατικό αυτό δεν μπορεί να εκληφθεί ως μεμονωμένο όταν πριν από δύο βδομάδες κάποιοι «ομοϊδεάτες» τους έκαναν δώρο στον ναζί καταδικασμένο Κασιδιάρη την επετειακή φανέλα. Μήπως κάποιος πρέπει να παρέμβει;

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.