Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο κ. Αιμιλιανίδης διευκρινίζει ότι δεν επιθυμεί να τοποθετηθεί συνολικά για την υπόθεση, σημειώνοντας ότι «το να χαθεί παιδί είναι η μεγαλύτερη τραγωδία που μπορεί να συμβεί».

Ωστόσο, με αφορμή διάφορες νομικές ερμηνείες που διάβασε, υπενθυμίζει ότι η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού είχε εκδώσει το 2010 δημόσια γενική τοποθέτηση, έπειτα από παράπονο σχετικά με την εγκυρότητα σύμβασης που είχαν υπογράψει εκπρόσωποι μαθητών λυκείου με συγκεκριμένους ξενοδόχους, στο πλαίσιο διοργάνωσης εκδρομής από τους ίδιους τους μαθητές.

Όπως αναφέρει, η Επίτροπος είχε εξετάσει το δικαίωμα ανηλίκων να συμβάλλονται με ξενοδόχους για την κράτηση δωματίων κατά τη διοργάνωση εκδρομών, παρατηρώντας ότι μια τέτοια σύμβαση είναι κατ' αρχήν έγκυρη.

Σύμφωνα με την τοποθέτηση που επικαλείται, το κυπριακό δίκαιο αναγνωρίζει στους ανηλίκους δικαιοπρακτική ικανότητα για τα αναγκαία χρειώδη, στα οποία, ανάλογα με την ηλικία τους, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα στην αναψυχή.

«Σε κάθε περίπτωση, οι απόλυτες τοποθετήσεις που διάβασα ότι οι ανήλικοι στερούνται πλήρους δικαιοπρακτικής ικανότητας να συνάπτουν οποιαδήποτε σύμβαση δεν συνάδουν με το ισχύον κυπριακό δίκαιο», τονίζει ο κ. Αιμιλιανίδης.

Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κυρώσει τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η οποία, όπως σημειώνει, υπερέχει των εθνικών νόμων και αναγνωρίζει κάθε παιδί ως διακριτή ανθρώπινη ύπαρξη με εγγενή δικαιώματα.

Στα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνονται η κοινωνικοποίηση, η ανάπτυξη και η ψυχαγωγία, τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, μπορούν υπό προϋποθέσεις να περιλαμβάνουν και τη δυνατότητα ενός ανηλίκου να συνάπτει συμβάσεις αναψυχής.