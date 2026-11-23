Όλοι γνωρίζουν τι γίνεται στις εκδρομές των μαθητών στην Κακοπετριά, όλοι ξέρουν πολύ περισσότερα από εκείνα που κάνουν ότι ξέρουν. Δεν είμαι σίγουρος αν η λύση είναι η κατάργηση ή απαγόρευσή τους, αλλά το δεδομένο είναι ότι έχουμε ένα κράτος το οποίο στην Κακοπετριά, όταν γίνονται οι τριήμερες, κάνει πώς δεν βλέπει, δεν ακούει, δεν ξέρει. Με αφορμή τον θάνατο της μαθήτριας, θα ξεκινήσουμε και πάλι μια τεράστια συζήτηση με πολλές «αποκαλύψεις» και αρκετούς να πέφτουν ξανά από τα σύννεφα. Θα ακούσουμε και πολλές υπερβολές αλλά δεν θα μπούμε ποτέ στην ουσία. Γιατί άραγε, για τόσα πολλά χρόνια, οι νέοι του τόπου, ανήλικοι μαθητές, θέλουν να πηγαίνουν χωρίς κανέναν έλεγχο σε τέτοιες εκδρομές; Πώς έχουν αποτύχει οι οργανωμένες σχολικές εκδρομές να αντικαταστήσουν αυτή την «περίεργη» συνήθεια;
Έπρεπε να γίνει το κακό
Παζ.
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