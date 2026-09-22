Νέες τεχνολογίες στο επίκεντρο Συνόδου για τους ωκεανούς

Άποψη της ακτογραμμής του Ειρηνικού Ωκεανού στο Πουέρτο Καϊμίτο, στη Λα Τσορέρα του Παναμά, στις 21 Σεπτεμβρίου 2026. Οι νέες τεχνολογίες για τη μελέτη των ωκεανών, από τη δορυφορική παρατήρηση και την απομακρυσμένη παρακολούθηση έως την προηγμένη γενετική ανάλυση, αποτελούν το επίκεντρο του Συνεδρίου Θαλάσσιων Επιστημών της Λατινικής Αμερικής (Colacmar 2026), το οποίο συγκεντρώνει ερευνητές, ειδικούς και φοιτητές από ολόκληρη την περιοχή για πέντε ημέρες. EPA/BIENVENIDO VELASCO

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