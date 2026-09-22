«Μύρισε» φθινόπωρο: Έρχονται βροχές και καταιγίδα στην Κύπρο – Πού αναμένονται τα φαινόμενα

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα αρχικά ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά στα παράλια θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Σταδιακά ο καιρός θα καταστεί μερικώς συννεφιασμένος, και το απόγευμα αναμένονται μεμονωμένες βροχές στα ορεινά, στο εσωτερικό και στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά κυρίως νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα νότια παράλια το απόγευμα μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Mποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 29 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 31 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 23 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως αίθριος, ωστόσο, κυρίως στα δυτικά θα εμφανίζονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί, ασθενείς και παροδικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και αργότερα ασθενείς μέχρι, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και γύρω στους 13 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη, τοπικά αυξημένες νεφώσεις μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και στο ανατολικό μισό. Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.