Trump TV: Ο Τραμπ στήνει το δικό του κανάλι και ανοίγει νέο μέτωπο με τα ΜΜΕ (βίντεο)

Νέα μετωπική σύγκρουση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και μεγάλων αμερικανικών μέσων ενημέρωσης βρίσκεται σε εξέλιξη, με τα κορυφαία τηλεοπτικά δίκτυα να αναστέλλουν την κάλυψη προεδρικών εκδηλώσεων και τον Λευκό Οίκο να απαντά με την έναρξη της «Trump TV», μιας πλατφόρμας συνεχούς μετάδοσης περιεχομένου της αμερικανικής κυβέρνησης. Την ίδια ώρα, CNN, MS NOW και Politico προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη κατά του αποκλεισμού τους από τον Λευκό Οίκο.

Η νέα υπηρεσία «Trump TV» τέθηκε σε λειτουργία το βράδυ της Δευτέρας και, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, θα μεταδίδει περιεχόμενο 24 ώρες το 24ωρο, συγκεντρώνοντας παλαιότερες σημαντικές στιγμές, ανακοινώσεις και τοποθετήσεις της κυβέρνησης Τραμπ. Η έναρξη της πλατφόρμας επιβεβαιώνεται και από την επίσημη ιστοσελίδα του Λευκού Οίκου, όπου παρουσιάζεται ως «TRUMP TV: The Essentials Station».

Launched.



All the top hits, wins, + more. Streaming 24/7 on your phone or tv.



📺 https://t.co/3KwWkBZ69m pic.twitter.com/oIPfUA0Np9 — The White House (@WhiteHouse) September 22, 2026

«Η TRUMP TV μεταδίδει τώρα. 24/7, ενημερωμένη σε πραγματικό χρόνο, με κορυφαίες προηγούμενες στιγμές, ανακοινώσεις και τα τελευταία νέα από την κυβέρνηση σε ένα σημείο. Δεν έφτασε κάθε μεγάλη στιγμή στην τηλεόρασή σας, τώρα μπορεί», ανέφερε η κυβέρνηση.

Η πρώτη μετάδοση της νέας πλατφόρμας ήταν ομιλία του Τραμπ από τις 3 Ιουλίου στο Όρος Ράσμορ.

Η κίνηση του Λευκού Οίκου ήρθε μετά την απόφαση των πέντε μεγάλων τηλεοπτικών δικτύων που συμμετέχουν στο White House television pool να αναστείλουν την παροχή τηλεοπτικής κάλυψης προεδρικών εκδηλώσεων. CNN, NBC, ABC, CBS και Fox News αποφάσισαν ότι η αναστολή θα ισχύει μέχρι νεωτέρας, αντιδρώντας στον αποκλεισμό των CNN, MS NOW και Politico από τον Λευκό Οίκο.

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, τα δίκτυα δεν παρείχαν την καθιερωμένη τηλεοπτική κάλυψη της τελετής κοπής κορδέλας για το νέο προεδρικό ελικοδρόμιο, πριν από την αναχώρηση του Τραμπ για τη Νέα Υόρκη.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, τα μέλη του τηλεοπτικού pool ανέφεραν: «Το κοινό έχει ζωτικό ενδιαφέρον να λαμβάνει ακριβείς, ανεξάρτητες πληροφορίες για την κυβέρνησή του. Καμία κυβέρνηση δεν θα πρέπει να περιορίζει έναν ειδησεογραφικό οργανισμό επειδή διαφωνεί με την κάλυψή του».

Ο Λευκός Οίκος μετέδωσε την τελετή μέσω των δικών του καναλιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, ο θόρυβος από το Marine One, το προεδρικό ελικόπτερο που βρισκόταν πίσω από τον πρόεδρο με αναμμένο κινητήρα, είχε ως αποτέλεσμα οι δηλώσεις του να μην ακούγονται καθαρά.

Trump was speaking at the opening of the new White House helipad. The television networks did not send cameras to cover the event. The audio from this White House livestream was badly distorted and the president’s remarks were largely unintelligible. pic.twitter.com/n2x8jaJUVP — Misha Komadovsky (@komadovsky) September 21, 2026

Αργότερα μέσα στην ημέρα, ορισμένα δίκτυα μετέδωσαν μέρος της συνέντευξης Τύπου του Τραμπ με τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαντάνι.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, σχολιάζοντας την απόφαση των δικτύων, επιχείρησε να υποβαθμίσει τη σημασία του μποϊκοτάζ λέγοντας ότι «είναι ενδιαφέρον γιατί είπαν ότι θα με μποϊκοτάρουν, αλλά ποτέ δεν με μποϊκοτάρουν, οπότε δεν ανησύχησα ιδιαίτερα γι’ αυτό».

Στη συνέχεια, δείχνοντας τους δημοσιογράφους που βρίσκονταν έξω από το Gracie Mansion, πρόσθεσε: «Κοιτάξτε όλο αυτόν τον Τύπο».

Η αντιπαράθεση επεκτάθηκε και πέραν των τηλεοπτικών δικτύων, καθώς αρκετές εφημερίδες, μεταξύ των οποίων οι The New York Times και The Washington Post, ανακοίνωσαν ότι δεν θα δημοσίευαν φωτογραφίες του προέδρου από δικούς τους φωτογράφους έως τα μεσάνυχτα, ως ένδειξη αλληλεγγύης προς τα δίκτυα.

Την ίδια ώρα, CNN, MS NOW και Politico προσέφυγαν τη Δευτέρα στη Δικαιοσύνη, ζητώντας να αποκατασταθεί η πρόσβασή τους στον Λευκό Οίκο μετά την απομάκρυνση των δημοσιογράφων τους. Οι τρεις οργανισμοί υποστηρίζουν ότι η απόφαση παραβιάζει δικαιώματα που απορρέουν από την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος.

IT'S LIVE. 📺🦅



TRUMP TV IS STREAMING NOW. 24/7, updated in real time, with top past moments, announcements, and the latest and greatest from the administration all in one place.



Not every big moment has made it on your tv, now it can.



📲 https://t.co/3KwWkBZ69m pic.twitter.com/g4v7n2J04s — The White House (@WhiteHouse) September 21, 2026

Μεταξύ των εναγομένων περιλαμβάνονται ο Ντόναλντ Τραμπ, ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου Στίβεν Τσουνγκ, ο διευθυντής της Μυστικής Υπηρεσίας Σον Κάραν και η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς.

Η υπόθεση ανατέθηκε στον ομοσπονδιακό δικαστή Τίμοθι Κέλι, ο οποίος είχε χειριστεί και τη δικαστική διαμάχη για την αποκατάσταση της διαπίστευσης του τότε ανταποκριτή του CNN Τζιμ Ακόστα κατά την πρώτη θητεία Τραμπ.

Ο Τραμπ επέκρινε μέσω Truth Social την επιλογή του δικαστή και προανήγγειλε προσφυγή σε έφεση σε περίπτωση μη ευνοϊκής απόφασης.

«Έχουν έναν σπουδαίο δικαστή για αυτούς, έναν άνθρωπο που αποφάσισε υπέρ του Τζιμ Ακόστα, ο οποίος τώρα φαίνεται να έχει εξαφανιστεί από τον πλανήτη. Με άλλα λόγια, σχεδόν χωρίς αμφιβολία, όπως συνήθως, θα προσφύγουμε σε έφεση», έγραψε.

Η κρίση είχε αρχίσει όταν ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να διαπιστεύσει το CNN τη Δευτέρα, ημέρα κατά την οποία το δίκτυο είχε την ευθύνη για την τηλεοπτική κάλυψη των μετακινήσεων του προέδρου στη Νέα Υόρκη.

Παρά την αναστολή της τηλεοπτικής κάλυψης από το pool, οι προεδρικές δραστηριότητες συνέχισαν να καλύπτονται από δημοσιογράφους εφημερίδων, ραδιοφωνικών σταθμών και πρακτορείων ειδήσεων, καθώς και από φωτογράφους και την εσωτερική ομάδα παραγωγής του Λευκού Οίκου.

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, υποστήριξε ότι μέσα ενημέρωσης που χαρακτηρίζει «fake news» δεν θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στον Λευκό Οίκο.

«Είναι πολύ κακά για τη χώρα, πολύ κακά για την εθνική ασφάλεια... Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί», δήλωσε.

Ο Λευκός Οίκος υπερασπίστηκε δημοσίως την απόφαση, υποστηρίζοντας ότι η πρόσβαση στους χώρους του αποτελεί προνόμιο και όχι δικαίωμα και ότι η Πρώτη Τροπολογία δεν συνεπάγεται αυτομάτως δικαίωμα σε μόνιμη διαπίστευση ή συμμετοχή στο press pool.

Οι τρεις δημοσιογράφοι που έμειναν εκτός Λευκού Οίκου

Η απόφαση επηρέασε άμεσα τρεις δημοσιογράφους: την Μπέτσι Κλάιν του CNN, την Ακάιλα Γκάρντνερ του MS NOW και τη Σαϊέν Χάσλετ του Politico, οι οποίες περιλαμβάνονται επίσης μεταξύ των εναγόντων στην προσφυγή.

Η Μπέτσι Κλάιν διαπίστωσε ότι η άδεια εισόδου της είχε απενεργοποιηθεί όταν πέρασε από την πύλη και τον έλεγχο ασφαλείας, αλλά το πάσο και το ειδικό PIN που χρησιμοποιούσε δεν λειτουργούσαν πλέον. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, μέλος της Μυστικής Υπηρεσίας την παρέπεμψε στον Λευκό Οίκο για εξηγήσεις.

Απόφοιτη του Πανεπιστημίου Duke, η Κλάιν εργάζεται στο CNN από το 2014, ενώ προηγουμένως είχε εργαστεί στο ABC News. Έχει καλύψει το ρεπορτάζ της αμερικανικής κυβέρνησης από το 2015, επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα, και στη συνέχεια κατά την πρώτη θητεία Τραμπ και την προεδρία Τζο Μπάιντεν.

Ανάλογη εμπειρία από το ρεπορτάζ του Λευκού Οίκου έχει η Ακάιλα Γκάρντνερ του MS NOW, της οποίας επίσης ακυρώθηκε η κάρτα εισόδου. Στο παρελθόν είχε εργαστεί στο Bloomberg News, καλύπτοντας την πρώτη κυβέρνηση Τραμπ και τη διακυβέρνηση Μπάιντεν.

Κατά τη δεύτερη θητεία του Τραμπ, η Γκάρντνερ είχε βρεθεί σε έντονη λεκτική αντιπαράθεση με τον πρόεδρο, όταν τον ρώτησε για το κόστος της μεγάλης αίθουσας χορού.

«Αυτό που συνέβη είναι ότι έχεις μια αίθουσα χορού που είναι εντός προϋπολογισμού. Διπλασίασα το μέγεθος γιατί προφανώς το χρειαζόμασταν και τώρα είμαστε μέσα στον προϋπολογισμό και μπροστά από το πρόγραμμα», είχε δηλώσει ο Τραμπ.

«Το κόστος διπλασιάστηκε», είπε η Γκάρντνερ, με τον Τραμπ να απαντά: «Διπλασίασα το μέγεθος, χαζό άτομο (you dumb person)».

«Και η πισίνα;», ρώτησε ξανά η δημοσιογράφος, για να λάβει την απάντηση: «Δεν είσαι έξυπνο άτομο».

Η τρίτη δημοσιογράφος, η Σαϊέν Χάσλετ του Politico, καλύπτει ζητήματα υγείας, τεχνολογίας και Λευκού Οίκου. Είχε προηγουμένως εργαστεί για οκτώ χρόνια στο ABC News, με έμφαση μεταξύ άλλων στην πανδημία και τις αμβλώσεις, ενώ εδώ και περίπου έναν χρόνο εργάζεται στο Politico.

Ο αποκλεισμός του Politico διευρύνει τη σύγκρουση και σε διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης, καθώς η αντιπαράθεση του Τραμπ με οργανισμούς τους οποίους κατηγορεί για «fake news» έχει πλέον μεταφερθεί από τις δημόσιες δηλώσεις και τις αναρτήσεις στο Truth Social και στις δικαστικές αίθουσες.

CNN, MS NOW και Politico ζητούν από τη Δικαιοσύνη να ακυρώσει την απαγόρευση πρόσβασης, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζει συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματά τους, ενώ ο Λευκός Οίκος επιμένει ότι η κυβέρνηση έχει την εξουσία να καθορίζει ποιοι δημοσιογράφοι αποκτούν ειδική πρόσβαση στους χώρους της.

Με πληροφορίες από protothema.gr