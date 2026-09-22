Χριστοδουλίδης από Σύνοδο Ν. Υόρκης: Σημαντικό για μικρά και μεσαία κράτη ένα αποτελεσματικό πολυμερές σύστημα

Ενα αποτελεσματικό πολυμερές σύστημα έχει ιδιαίτερη σημασία για τα μικρά και μεσαία κράτη, καθώς διαμορφώνει ένα διεθνές περιβάλλον, στο οποίο η θέση και η ασφάλεια ενός κράτους δεν καθορίζονται από το μέγεθος ή την ισχύ του, αλλά στηρίζονται σε κοινούς κανόνες και στη συλλογική ευθύνη, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης σε παρέμβασή του σε Σύνοδο για την Πολυμέρεια, που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.

Ο Πρόεδρος συμμετείχε στη Σύνοδο Υψηλού Επιπέδου, με τίτλο «Εταίροι για την Πολυμέρεια, το Διεθνές Δίκαιο, την Ειρήνη και την Ευημερία» (Partners for Multilateralism, International Law, Peace and Prosperity), η οποία συγκλήθηκε από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Aντόνιο Κόστα, τον Πρόεδρο της Κένυας Ουίλιαμ Ρούτο και τον Πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ, το βράδυ της 21ης Σεπτεμβρίου, στη Νέα Υόρκη.

Κατά την Παρέμβασή του στη Σύνοδο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ανάμεσα σε άλλα, χαιρέτισε την πρωτοβουλία, υπογραμμίζοντας ότι σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και πολλαπλών διεθνών προκλήσεων, η πολυμέρεια, ο Καταστατικός Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο καθίστανται περισσότερο αναγκαία από ποτέ για τη διαφύλαξη διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας.

Όπως τόνισε, για την Κυπριακή Δημοκρατία, ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο δεν αποτελεί μια αφηρημένη ή θεωρητική αρχή, σημειώνοντας ότι η Κύπρος, η οποία εξακολουθεί να βιώνει τις συνέπειες της τουρκικής εισβολής και της συνεχιζόμενης στρατιωτικής κατοχής, γνωρίζει από τη δική της εμπειρία τη σημασία της συνεπούς και καθολικής εφαρμογής των αρχών της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας, της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών και του σεβασμού των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επεσήμανε ακόμη ότι "ένα αποτελεσματικό πολυμερές σύστημα έχει ιδιαίτερη σημασία για τα μικρά και μεσαία κράτη, καθώς διαμορφώνει ένα διεθνές περιβάλλον, στο οποίο η θέση και η ασφάλεια ενός κράτους δεν καθορίζονται από το μέγεθος ή την ισχύ του, αλλά στηρίζονται σε κοινούς κανόνες και στη συλλογική ευθύνη".

Αναφερόμενος στον ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας, σημείωσε ότι η γεωγραφική και πολιτική της θέση, ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής, της επιτρέπει να λειτουργεί ως "γέφυρα συνεργασίας, διαλόγου και εμπιστοσύνης μεταξύ διαφορετικών περιοχών και προσεγγίσεων".

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε σε πρωτοβουλίες της Κυπριακής Δημοκρατίας για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την ασφαλή απομάκρυνση πολιτών τρίτων χωρών από περιοχές κρίσεων, ως απτά παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο η πολυμερής συνεργασία μπορεί να μεταφράζεται σε συγκεκριμένη δράση.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε, τέλος, ότι το πολυμερές σύστημα οφείλει να εξελίσσεται και να προσαρμόζεται στις σύγχρονες προκλήσεις, ώστε να παραμένει αποτελεσματικό, αντιπροσωπευτικό και αξιόπιστο, σημειώνοντας πως η αξιοπιστία του διεθνούς συστήματος εξαρτάται τελικά από τη συνεπή εφαρμογή των κανόνων και των αρχών που η ίδια η διεθνής κοινότητα έχει συμφωνήσει να υπηρετεί.

Πηγή: ΚΥΠΕ