Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (NWS), στο πάρκο καταγράφηκαν περίπου 46 χιλιοστά βροχής, ποσότητα που ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ για την Ημέρα των Ευχαριστιών, το οποίο είχε σημειωθεί το 2006. Η μέτρηση αποτελεί την υψηλότερη βροχόπτωση που καταγράφηκε στο Σέντραλ Παρκ στις 26 Νοεμβρίου από το 1870.

For people criticising Mamdani for moving the Macy’s Thanksgiving Day Parade to Saturday... This is why Writer: Ian https://t.co/X6TVYx0hpD — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 27, 2026

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης και διακοπές ηλεκτροδότησης

Οι ριπές ανέμου έφτασαν σε ορισμένες περιοχές τα 105 χιλιόμετρα την ώρα, με την κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, να κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη μητροπολιτική περιοχή και να καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Ταυτόχρονα, ο δήμαρχος της πόλης, Ζοχράν Μαμντάνι, εξέδωσε προειδοποίηση προς τους κατοίκους, τονίζοντας ότι η ασφάλειά τους πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα.

Η καταιγίδα προκάλεσε διακοπές ρεύματος σε περισσότερα από 900.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Περισσότερες από 200.000 διακοπές καταγράφηκαν στην Πενσιλβάνια, 176.000 στο Νιου Τζέρσεϊ, 140.000 στο Μέριλαντ και περίπου 72.000 στη Νέα Υόρκη.\

Central Park breaks 20-year Thanksgiving rain record as NYC slammed with extreme storms https://t.co/NpzAYIbTGB https://t.co/0it5eKuEPU — New York Post (@nypost) November 27, 2026

Διασώσεις και προβλήματα στις μεταφορές

Στη Νέα Υόρκη, δύο άνθρωποι διασώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης από τα οχήματά τους, τα οποία είχαν παρασυρθεί από τα νερά. Πλημμύρες, κλειστοί δρόμοι και επιχειρήσεις διάσωσης σημειώθηκαν σε περιοχές από τη Βόρεια Καρολίνα μέχρι το Νιου Τζέρσεϊ.

Σημαντικά προβλήματα καταγράφηκαν και στις αερομεταφορές, καθώς, σύμφωνα με το FlightAware, περισσότερες από 2.200 πτήσεις καθυστέρησαν, ενώ πάνω από 400 ακυρώθηκαν.

Η κακοκαιρία επηρέασε και τις εορταστικές εκδηλώσεις, με την παρέλαση της Macy’s για την Ημέρα των Ευχαριστιών να αναβάλλεται, για πρώτη φορά στην ιστορία της, για το Σάββατο.