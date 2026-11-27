Ισχυρή καταιγίδα έπληξε την ανατολική ακτή των ΗΠΑ την Ημέρα των Ευχαριστιών, προκαλώντας πλημμύρες, εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης και σοβαρές αναταράξεις στις μετακινήσεις. Στη Νέα Υόρκη καταγράφηκε ιστορικό ρεκόρ βροχόπτωσης για τη συγκεκριμένη ημέρα στο Σέντραλ Παρκ.
Η κακοκαιρία «σάρωσε» τη Νέα Υόρκη: Βροχόπτωση-ρεκόρ στο Σέντραλ Παρκ – Πλημμύρες, διακοπές ρεύματος και προβλήματα στις μετακινήσεις
Οι ριπές ανέμου έφτασαν σε ορισμένες περιοχές τα 105 χιλιόμετρα την ώρα, με την κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, να κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη μητροπολιτική περιοχή και να καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.
Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (NWS), στο πάρκο καταγράφηκαν περίπου 46 χιλιοστά βροχής, ποσότητα που ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ για την Ημέρα των Ευχαριστιών, το οποίο είχε σημειωθεί το 2006. Η μέτρηση αποτελεί την υψηλότερη βροχόπτωση που καταγράφηκε στο Σέντραλ Παρκ στις 26 Νοεμβρίου από το 1870.
For people criticising Mamdani for moving the Macy’s Thanksgiving Day Parade to Saturday... This is why Writer: Ian https://t.co/X6TVYx0hpD— Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 27, 2026
Κατάσταση έκτακτης ανάγκης και διακοπές ηλεκτροδότησης
Οι ριπές ανέμου έφτασαν σε ορισμένες περιοχές τα 105 χιλιόμετρα την ώρα, με την κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, να κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη μητροπολιτική περιοχή και να καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.
Ταυτόχρονα, ο δήμαρχος της πόλης, Ζοχράν Μαμντάνι, εξέδωσε προειδοποίηση προς τους κατοίκους, τονίζοντας ότι η ασφάλειά τους πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα.
Η καταιγίδα προκάλεσε διακοπές ρεύματος σε περισσότερα από 900.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Περισσότερες από 200.000 διακοπές καταγράφηκαν στην Πενσιλβάνια, 176.000 στο Νιου Τζέρσεϊ, 140.000 στο Μέριλαντ και περίπου 72.000 στη Νέα Υόρκη.\
Central Park breaks 20-year Thanksgiving rain record as NYC slammed with extreme storms https://t.co/NpzAYIbTGB https://t.co/0it5eKuEPU— New York Post (@nypost) November 27, 2026
Διασώσεις και προβλήματα στις μεταφορές
Στη Νέα Υόρκη, δύο άνθρωποι διασώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης από τα οχήματά τους, τα οποία είχαν παρασυρθεί από τα νερά. Πλημμύρες, κλειστοί δρόμοι και επιχειρήσεις διάσωσης σημειώθηκαν σε περιοχές από τη Βόρεια Καρολίνα μέχρι το Νιου Τζέρσεϊ.
Σημαντικά προβλήματα καταγράφηκαν και στις αερομεταφορές, καθώς, σύμφωνα με το FlightAware, περισσότερες από 2.200 πτήσεις καθυστέρησαν, ενώ πάνω από 400 ακυρώθηκαν.
Η κακοκαιρία επηρέασε και τις εορταστικές εκδηλώσεις, με την παρέλαση της Macy’s για την Ημέρα των Ευχαριστιών να αναβάλλεται, για πρώτη φορά στην ιστορία της, για το Σάββατο.
Mamdani urges New Yorkers to stay inside as Thanksgiving storm brings flooding, 35 mph winds https://t.co/rPS5Bjyw45 https://t.co/E729Njjpae— New York Post (@nypost) November 26, 2026
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