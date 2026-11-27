Η πρώτη εισβολή σημειώθηκε γύρω στις 04:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης, στο κατάστημα Gary’s Pokémart, στην περιοχή Woodland Hills. Τρεις κουκουλοφόροι έσπασαν τη γυάλινη είσοδο και εισήλθαν στον χώρο, αφαιρώντας σφραγισμένα συλλεκτικά προϊόντα, κάρτες Pokémon και άλλα αντικείμενα υψηλής αξίας.

Σύμφωνα με ανάρτηση των ιδιοκτητών, η αξία των κλοπιμαίων ανέρχεται περίπου στις 30.000 δολάρια. Μάλιστα, το κατάστημα προσφέρει αμοιβή 20.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα συμβάλουν στον εντοπισμό των δραστών.

Βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας καταγράφει τους τρεις άνδρες να σπάνε την τζαμαρία και να αρπάζουν κουτιά με προϊόντα Pokémon και συλλεκτικές κάρτες, προτού εγκαταλείψουν το σημείο με ένα ασημί αυτοκίνητο Mercedes.

Περίπου δύο ώρες αργότερα, στις 05:40, σημειώθηκε νέα διάρρηξη στο κατάστημα PokeMall TCG, στη λεωφόρο South Robertson, σε απόσταση περίπου 35 χιλιομέτρων από το πρώτο κατάστημα. Οι δράστες έσπασαν και πάλι τη γυάλινη είσοδο και εισέβαλαν στον χώρο.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ένας από τους υπόπτους συνελήφθη στο σημείο, ενώ δεύτερος επιχείρησε να διαφύγει, αλλά εντοπίστηκε και συνελήφθη περίπου ένα τετράγωνο μακριά.

Το PokeMall TCG είχε βρεθεί ξανά στο στόχαστρο διαρρηκτών δύο φορές μέσα στους προηγούμενους έξι μήνες. Τον Ιούνιο, τρεις δράστες είχαν αρπάξει κάρτες αξίας σχεδόν 10.000 δολαρίων σε λιγότερο από ένα λεπτό, ενώ τον Μάιο είχε καταγραφεί ακόμη μία διάρρηξη, κατά την οποία αφαιρέθηκαν προϊόντα από το κατάστημα.