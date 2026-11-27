Σε δηλώσεις του στην τηλεοπτική εκπομπή «Alpha Ενημέρωση», ο κ. Παμπορίδης χαρακτήρισε ορισμένες από τις πρακτικές που ακολουθήθηκαν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου ως «πολιτική ανωριμότητα» και «βρωμιά», ενώ περιέγραψε το κλίμα που διαμορφώθηκε ως «τσίρκο». Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν φοβάται να συγκρουστεί με κατεστημένα συμφέροντα, αλλά ούτε και να επιδιώξει συναινέσεις και συνεργασίες.

Ο υποψήφιος του ΔΗΣΥ απέρριψε τις εκτιμήσεις ότι η αυριανή αναμέτρηση έχει ουσιαστικά κριθεί, σημειώνοντας ότι το τελευταίο διάστημα δέχθηκε τηλεφωνήματα από πολίτες που διερωτήθηκαν κατά πόσο έχει νόημα να προσέλθουν στις κάλπες, καθώς τους είχε μεταφερθεί ότι το αποτέλεσμα είναι δεδομένο.

Διευκρίνισε, πάντως, ότι δεν έχει οποιαδήποτε ένδειξη πως τέτοιες πρακτικές προέρχονται από τον Αβέρωφ Νεοφύτου ή το επιτελείο του, αποδίδοντάς τις σε υποστηρικτές των δύο υποψηφιοτήτων που επιχειρούν να ενισχύσουν την πλευρά τους μέσω της διασποράς φημών.

«Δεν μπορεί να ισχυριστεί κανένας ότι εκρίθηκαν οι εκλογές», ανέφερε, καλώντας τα μέλη του κόμματος να αξιοποιήσουν το δικαίωμα που τους δίνεται για πρώτη φορά να επιλέξουν απευθείας τον υποψήφιο της παράταξης για την Προεδρία της Δημοκρατίας.

Εκτίμησε, μάλιστα, ότι η συμμετοχή θα αποτελέσει σημαντικό κριτήριο για την εικόνα του ΔΗΣΥ μετά την αναμέτρηση. Όπως είπε, προσέλευση μικρότερη από εκείνη που καταγράφηκε κατά την εκλογή της Αννίτας Δημητρίου στην προεδρία του κόμματος θα συνιστούσε αποτυχία, ενώ και ο δεύτερος υποψήφιος θα πρέπει να εξασφαλίσει ένα ποσοστό που να καταδεικνύει ότι η υποψηφιότητά του είχε ουσιαστική απήχηση.

«Τσίρκο» οι προεκλογικές επαφές και υποστηρικτές εκτός ΔΗΣΥ

Αναφερόμενος στις επαφές του με τη βάση του κόμματος, ο κ. Παμπορίδης τις χαρακτήρισε ιδιαίτερα χρήσιμες, καθώς, όπως είπε, του επέτρεψαν να διαπιστώσει τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες. Εξέφρασε, ωστόσο, την απογοήτευσή του για την απόσταση που διαπιστώνει ανάμεσα στις διαβεβαιώσεις στήριξης που λαμβάνει και στην πραγματική εκλογική συμπεριφορά ορισμένων πολιτών.

«Αν η μισή από όσους μου λένε με φάτσα τίποτε, προχώρα, είμαστε δίπλα σου, με ψηφίζουν, θα πιάσω εκατό χιλιάδες ψήφους», ανέφερε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για ένα «τσίρκο» στο οποίο συμμετέχουν τόσο πολιτικοί όσο και πολίτες.

Ως παράδειγμα ανέφερε περιστατικό σε χωριό της επαρχίας Λάρνακας, όπου πολίτης τον διαβεβαίωσε ότι ο ίδιος και η οικογένειά του στηρίζουν την υποψηφιότητά του, ζητώντας του μάλιστα να συγκρατήσει το όνομά του. Στη συνέχεια, όπως διαπίστωσε, ο συγκεκριμένος πολίτης δεν ήταν καν μέλος του ΔΗΣΥ.

Απαντώντας, εξάλλου, στις επικρίσεις ότι επιχείρησε να εγγράψει νέα μέλη στο κόμμα τις τελευταίες ημέρες, ώστε να ενισχύσει την εκλογική του βάση, αποκάλυψε ότι ούτε η σύζυγός του, Γαλάτεια, είναι μέλος του ΔΗΣΥ.

«Αν έγραφα μέλη, θα ζητούσα από τη γυναίκα μου να γραφτεί μέλος. Η γυναίκα μου δεν είναι μέλος. Άρα δεν έχω γράψει ούτε έναν για να προετοιμαστώ για αυτές τις εκλογές», ανέφερε.

Διαφορετική πολιτική προσέγγιση από τον Αβέρωφ

Εξηγώντας γιατί τα μέλη του ΔΗΣΥ θα πρέπει να επιλέξουν τη δική του υποψηφιότητα, ο κ. Παμπορίδης υποστήριξε ότι η αναμέτρηση αφορά δύο διαφορετικές αντιλήψεις για την πολιτική και την πορεία της παράταξης.

Χαρακτήρισε τον Αβέρωφ Νεοφύτου «σάρκα από τη σάρκα του συστήματος» και εκπρόσωπο του τρόπου με τον οποίο ασκείται η πολιτική στην Κύπρο τις τελευταίες δεκαετίες, εκτιμώντας ότι ο συγκεκριμένος κύκλος έχει ολοκληρωθεί.

«Όσοι πιστεύουν ότι δεν έχει λήξει αυτή η εποχή, ότι συνεχίζει να υπάρχει ανάγκη για αυτόν τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεσαι, πρέπει να επιλέξουν τον Αβέρωφ Νεοφύτου στην αυριανή αναμέτρηση. Εγώ προτείνω κάτι τελείως διαφορετικό. Να γυρίσουμε σελίδα», ανέφερε.

Ο ίδιος προτάσσει την ανάγκη για μια ανανεωμένη κεντροδεξιά, με επίκεντρο τον απλό πολίτη και όχι τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και τα οργανωμένα σύνολα. Όπως είπε, ο ΔΗΣΥ δεν δημιουργήθηκε για να υπηρετεί την οικονομική ελίτ, αλλά τον «νοικοκυραίο», δηλαδή τον πολίτη που εργάζεται καθημερινά και προσπαθεί να εξασφαλίσει την οικογένειά του.

Απαντώντας, παράλληλα, στις επικρίσεις για τον έντονο χαρακτήρα του, ξεκαθάρισε ότι δεν αποφεύγει τις συγκρούσεις όταν τις θεωρεί αναγκαίες, αλλά είναι εξίσου πρόθυμος να αναζητήσει συναινέσεις.

«Δεν κωλώνω να συγκρουστώ, όπου κρίνω ότι πρέπει να συγκρουστώ. Όμως, δεν κωλώνω ούτε να συνθέσω δυνάμεις, όπου κρίνω ότι πρέπει να συνθέσω δυνάμεις», ανέφερε, επικαλούμενος ως παράδειγμα τη θητεία του στο Υπουργείο Υγείας και την προώθηση του Γενικού Συστήματος Υγείας.

Όπως υποστήριξε, κατά τα δυόμισι χρόνια που βρισκόταν στο υπουργείο συγκρούστηκε με κατεστημένα συμφέροντα και πιέσεις οργανωμένων συνόλων, καταφέρνοντας παράλληλα να εξασφαλίσει την ομόφωνη ψήφιση των νομοσχεδίων του από όλα τα κόμματα.

Θα στηρίξει τον Αβέρωφ εάν επικρατήσει

Σε σχέση με την επόμενη ημέρα των εσωκομματικών εκλογών, ο κ. Παμπορίδης διαβεβαίωσε ότι θα σεβαστεί την απόφαση της βάσης και θα στηρίξει τον Αβέρωφ Νεοφύτου, εφόσον εκείνος εξασφαλίσει το χρίσμα.

Άφησε, ωστόσο, να νοηθεί ότι ενδέχεται να υπάρξουν διαφωνίες σε ζητήματα αρχών και συνείδησης. Ειδικότερα, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο αλλαγών ή ανατροπής της μεταρρύθμισης του ΓεΣΥ από τον τέως πρόεδρο του ΔΗΣΥ, ξεκαθάρισε ότι δεν θα μπορούσε να υποστηρίξει μια τέτοια προσέγγιση.

Την ίδια ώρα, αναγνώρισε την πολιτική εμπειρία του κ. Νεοφύτου, εκφράζοντας την επιθυμία να αξιοποιηθεί σε ενδεχόμενη δική του προεκλογική εκστρατεία, εάν επικρατήσει στην εσωκομματική διαδικασία.

Σε ό,τι αφορά τις μετεκλογικές συνεργασίες, ανέφερε ότι επιδιώκει τη στήριξη όσο το δυνατόν περισσότερων πολιτικών δυνάμεων, στη βάση όμως κοινών αρχών και συγκεκριμένων πολιτικών στόχων, χωρίς συναλλαγές ή συμφωνίες για διαμοιρασμό θέσεων.

Πρώτη προτεραιότητα το Κυπριακό

Ερωτηθείς για τις πρώτες κινήσεις του σε περίπτωση εκλογής του στην Προεδρία της Δημοκρατίας, ο Γιώργος Παμπορίδης έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα το Κυπριακό. Όπως ανέφερε, αρχικό του μέλημα θα ήταν η συγκρότηση της ομάδας που θα αναλάβει τον χειρισμό του εθνικού ζητήματος, χωρίς να αποκαλύψει σε αυτό το στάδιο ονόματα ή συγκεκριμένους σχεδιασμούς.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, επανέλαβε την έκκλησή του προς τα μέλη του ΔΗΣΥ να προσέλθουν στις κάλπες, υπογραμμίζοντας ότι η αυριανή διαδικασία δεν έχει κριθεί και ότι η συμμετοχή τους θα καθορίσει την επιλογή της παράταξης για τις Προεδρικές Εκλογές του 2028.