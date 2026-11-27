Το ΕΒΕ Πάφου, με ανακοίνωσή του, εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη και συγκίνησή του για τον θάνατο του Θεόδωρου Αριστοδήμου, τον οποίο χαρακτηρίζει εξέχοντα επιχειρηματία και μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της οικονομικής και επιχειρηματικής ζωής της Πάφου και της Κύπρου.

Ο Θεόδωρος Αριστοδήμου υπήρξε ιδρυτής και πρόεδρος του Ομίλου Aristo Developers, αναπτύσσοντας πολυσχιδή επιχειρηματική δραστηριότητα και συμβάλλοντας, σύμφωνα με το Επιμελητήριο, στην οικονομική ανάπτυξη, στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στην προσέλκυση επενδύσεων και στην ανάδειξη της Πάφου σε διεθνές επίπεδο.

Σημαντική ήταν και η παρουσία του στον επιμελητηριακό θεσμό. Διετέλεσε πρόεδρος του ΕΒΕ Πάφου και αντιπρόεδρος του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, έχοντας ενεργό ρόλο στην προάσπιση των συμφερόντων του επιχειρηματικού κόσμου, στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και στην προώθηση των αναπτυξιακών διεκδικήσεων της επαρχίας Πάφου.

Η ανάδειξή του σε επίτιμο πρόεδρο του ΕΒΕ Πάφου αποτέλεσε αναγνώριση της πολύχρονης προσφοράς του στον επιμελητηριακό θεσμό και στον τόπο. Ο Θεόδωρος Αριστοδήμου είχε επίσης παρουσία σε σημαντικούς οικονομικούς, επιχειρηματικούς και κοινωνικούς θεσμούς της Κύπρου, μεταξύ άλλων και από τη θέση του προέδρου της Τράπεζας Κύπρου.

Το ΕΒΕ Πάφου σημειώνει ότι η απώλειά του αφήνει «δυσαναπλήρωτο κενό» στην οικογένεια του Επιμελητηρίου, στον επιχειρηματικό κόσμο και στην κοινωνία της επαρχίας. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι το έργο, το όραμα και η παρακαταθήκη του θα παραμείνουν σημείο αναφοράς για τις επόμενες γενιές επιχειρηματιών.

Ο πρόεδρος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η διεύθυνση και το προσωπικό του ΕΒΕ Πάφου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στη σύζυγό του Ρούλλα, στα παιδιά και την οικογένειά του, στους οικείους του, καθώς και στην οικογένεια του Ομίλου Aristo Developers.

«Το Επιμελητήριο Πάφου αποχαιρετά με βαθύ σεβασμό, συγκίνηση και ευγνωμοσύνη έναν άξιο Πρόεδρό του και έναν σπουδαίο άνθρωπο της δημιουργίας και της προσφοράς», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του. Αιωνία του η μνήμη.