Σύμφωνα με τη New York Post, το βίντεο αναρτήθηκε την Πέμπτη στο Telegram από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr και παρουσιάζει εικονικές επιθέσεις στα κτίρια των αμερικανικών εταιρειών, με εικόνες εκρήξεων και πυρκαγιών.

Ο αγγλόφωνος αφηγητής κατηγορεί τις εταιρείες για υποστήριξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, οι οποίες ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο.

Στο βίντεο διατυπώνεται η απειλή αντιποίνων σε περίπτωση που οι εταιρείες δεν καταβάλουν αποζημιώσεις για τη φερόμενη εμπλοκή τους στον πόλεμο.

Η αναφορά στο πολύνεκρο πλήγμα σε σχολείο

Στην ανάρτηση που συνοδεύει το βίντεο γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στον βομβαρδισμό δημοτικού σχολείου στην ιρανική πόλη Μινάμπ.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ευρήματα στρατιωτικής έρευνας, την ευθύνη για το πλήγμα, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε 175 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους παιδιά, φέρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Το ιρανικό πρακτορείο κατηγορεί τις αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας για μυστική συνεργασία με στρατιωτικές μονάδες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, χωρίς οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί να έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Μέχρι τον Ιανουάριο η εξασφαλισμένη χρηματοδότηση του πολέμου

Η δημοσιοποίηση του βίντεο συμπίπτει με την εντεινόμενη συζήτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν.

Σε συνέντευξή του στη New York Post, η οποία δημοσιεύθηκε στις 24 Νοεμβρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η χρηματοδότηση της στρατιωτικής εκστρατείας είναι εξασφαλισμένη περίπου μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του 2027.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την ανησυχία του για το ενδεχόμενο περιορισμού των στρατιωτικών του επιλογών, όταν οι Δημοκρατικοί αναλάβουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Υποστήριξε, παράλληλα, ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις έχουν εξουδετερώσει βασικές στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν και ότι ενδεχόμενος τερματισμός της εκστρατείας με πρωτοβουλία των Δημοκρατικών θα μετέτρεπε, κατά την εκτίμησή του, μια στρατιωτική νίκη σε ήττα.