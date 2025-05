Σίδνεϊ: Προετοιμάζονται για την Γιορτή της Μητέρας οι αγορές

Οι έμποροι λουλουδιών πωλούν μια ποικιλία λουλουδιών σε ανθοπωλεία ενόψει της Γιορτής της Μητέρας στις Αγορές Λουλουδιών, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, στις 7 Μαΐου 2025. Η Γιορτή της Μητέρας φέτος πέφτει στις 11 Μαΐου. EPA/BIANCA DE MARCHI AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT.