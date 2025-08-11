Στα σκαριά νέα πανευρωπαϊκή τράπεζα για αμυντικές δαπάνες

Η JP Morgan Chase & Co, η Commerzbank AG και η ING Group NV είναι μεταξύ των τραπεζών που υποστηρίζουν μια νέα πανευρωπαϊκή τράπεζα που έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει τις αμυντικές δαπάνες σε ολόκληρη την περιοχή, σύμφωνα με την ομάδα ανάπτυξης που καθοδηγεί τη δημιουργία της.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, oι τραπεζικοί κολοσσοί, στους οποίους περιλαμβάνονται επίσης η RBC Capital Markets και η Landesbank Baden-Württemberg, υποστηρίζουν την Τράπεζα Άμυνας, Ασφάλειας και Ανθεκτικότητας (DSRB), η οποία ελπίζει να συγκεντρώσει 100 δισεκατομμύρια λίρες (132,9 δισεκατομμύρια δολάρια) για υπερτροφοδότηση του επανεξοπλισμού και αντιμετώπιση απειλών, δήλωσε την Πέμπτη ο διευθύνων σύμβουλος της ομάδας ανάπτυξης, Rob Murray.