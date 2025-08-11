Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Στα σκαριά νέα πανευρωπαϊκή τράπεζα για αμυντικές δαπάνες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Η JP Morgan Chase & Co, η Commerzbank AG και η ING Group NV είναι μεταξύ των τραπεζών που υποστηρίζουν μια νέα πανευρωπαϊκή τράπεζα που έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει τις αμυντικές δαπάνες σε ολόκληρη την περιοχή, σ

Σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, oι τραπεζικοί κολοσσοί, στους οποίους περιλαμβάνονται επίσης η RBC Capital Markets και η Landesbank Baden-Württemberg, υποστηρίζουν την Τράπεζα Άμυνας, Ασφάλειας και Ανθεκτικότητας (DSRB), η οποία ελπίζει να συγκεντρώσει 100 δισεκατομμύρια λίρες (132,9 δισεκατομμύρια δολάρια) για υπερτροφοδότηση του επανεξοπλισμού και αντιμετώπιση απειλών, δήλωσε την Πέμπτη ο διευθύνων σύμβουλος της ομάδας ανάπτυξης, Rob Murray.

