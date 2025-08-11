Ελλάδα: "Σε μια δουλειά βγάζω δέκα χιλιάρικα το μήνα"- Οι συνομιλίες που "έκαψαν" τον πρώην αστυνομικό- TikToker

"Κοίτα θα σου πω το εξής, για να μπω εγώ σε διαδικασία να αφήσω την Αστυνομία· μόνιμη δουλειά πάει να πει ότι κάτι έχω δει….Οτιδήποτε γίνεται με τα... δηλαδή... από κέρδη από κτίρια, από στυλ μεσιτικά από, από εξτρά οτιδήποτε παίρνω μερίδιο κανονικά".

Πρόκειται για απόσπασμα από καταγεγραμμένη συνομιλία του πρώην αστυνομικού - τικτόκερ, που συνελήφθη από τους αδιάφθορους της ΕΛ.ΑΣ., κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Σε σειρά από επικοινωνίες, ο 34χρονος άνδρας, ο οποίος προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στον Ανακριτή, φέρεται να αφήνει υπόνοιες, για παράνομα έσοδα, ακόμα και από ύποπτες δραστηριότητες. Αυτά τα κέρδη, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει, οδήγησαν τελικά στην παραίτηση του από την Αστυνομία. "Αν ήθελα νομίζεις δεν θα έμενα; Έμενα, μ….α σε μια δουλειά βγάζω δέκα χιλιάρικα το μήνα στην άλλη χίλια ευρώ…".

Η κατασκευαστική και το… TikTok

"Να ξέρεις, ότι έχω κάνει, έχω μπει σε μια κατασκευαστική, εεε στο λέω απλά για να ξέρεις οποιαδήποτε δουλειά θα θέλεις να σπρώξεις στην κατασκευαστική. Tο, γλυκάθηκαν, μου έδωσαν ένα σκασμό λεφτά, σκασμό και μετά μου λένε πολύ απλά θέλεις ποσοστό; Και απλά να το δουλεύουμε μαζί;", αναφέρει σε ένα τηλεφώνημα του ο πρώην αστυνομικός, αφήνοντας υπόνοιες ότι διοχέτευε αδήλωτα έσοδα στην εταιρεία.

Σε μια άλλη συνομιλία του, ο 34χρονος υπολογίζει τα έσοδα του, χωρίς κανένα πόσο να προέρχεται από τη νόμιμη εργασία του στο Σώμα: "Εμένα είναι δυο χιλιάρικα την ημέρα και συν έχω κλείσει συμφωνία με την Κύπρια πέντε χιλιάρικα είναι ο μήνας, εεε για να... τρέχω τις δουλειές της όλα αυτά τέλος πάντων που σου έχω πει... Είναι 60 είναι, τριάντα πες ένα εξηντάρι, 50 πες καθαρά... Συν τα πέντε της αλληνής 55 και έχω πάρει καμιά δεκαριά σπίτια έχω και ενοίκια αρκετά οπότε είμαι τέλεια δεν έχω, είμαι κομπλέ".

Τα περισσότερα από τα αδήλωτα έσοδα προέρχονταν από την δραστηριότητα του πρώην αστυνομικού στην εφαρμογή TikTok όπου είχε περισσότερους από 270.000 ακόλουθους. "Ξέρεις ποιο είναι το θέμα; Ότι επειδή με έχουνε στην μπούκα όλα τα λεφτά του ΤΙΚ ΤΟΚ δεν μπορώ να τα δηλω.., νόμιμα δεν υπάρχει τρόπος να τα δηλώσω δηλαδή αν εμένα επειδή ήδη κατηγορήθηκα το προηγούμενο έτος για φοροδιαφυγή, ήδη μεταξύ μας θα πληρώσω κάνα πενηντάρι (50), αν εγώ κάθε χρόνο όσα βγάζω στο ΤΙΚ TOK τα βγάζω για να τα πληρώνω σε αυτούς δεν αξίζει", αναφέρει χαρακτηριστικά.

Οι καταγγελίες

"Γνωρίζετε ότι ο αστυνομικός …. εργάζεται σαν προστασία στο κλαμπ …. που παράνομα λειτουργεί σαν κέντρο διασκέδασης που εκδίδονται κοπέλες στην ιερά οδό στην Αθήνα. Συγκεκριμένα υπό τις εντολές του ιδιοκτήτη που έχει χρόνια τώρα καταδικαστικές αποφάσεις για μαστροπεία και ναρκωτικά. Ο μισθός που λαμβάνει είναι 20.000 ευρώ το μήνα σε αντάλλαγμα των υπηρεσιών προστασίας και των ναρκωτικών που διακινούνται εντός του καταστήματος. Ο διάσημος αστυνομικός του τικ τοκ ντροπιάζει την ελληνική αστυνομία καθημερινά και κανένας δεν τον ακουμπάει", ανέφερε η καταγγελία που δέχθηκε η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, στις 21 Νοεμβρίου 2024 μέσω email, αναφορικά με τις παράνομες δραστηριότητες του εν ενεργεία τότε αστυνομικού. Λίγα λεπτά αργότερα, ο αποστολέας διόρθωσε με νέο mail την τελευταία πρόταση: "Ο διάσημος αστυνομικός του τικ τοκ με τις 10 διαφορετικές παράνομες απολαβές από ναρκωτικά και τράφικινγκ ντροπιάζει την ελληνική αστυνομία".

Την επόμενη ημέρα, ακολουθεί ένα τρίτο mail: "Σας έχω στείλει μια σοβαρή καταγγελία για αστυνομικό και δεν μου απαντήσατε". Τα στελέχη της υπηρεσίας προχώρησαν σε Άρση απορρήτου των επικοινωνιών, από τα τέλη του περασμένου Απριλίου μέχρι και τις 20 Ιουνίου 2025 σε τρεις τηλεφωνικούς αριθμούς, που συνδέονταν με τον 34χρονο, όμως δεν φαίνεται να προέκυψαν στοιχεία για το αδίκημα της μαστροπείας. Αντίθετα υπήρξαν ενδείξεις εμπλοκής του σε περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών.

"Έχω πάρει μια καρτέλα ναρκωτικά"

"Έχω πάρει, έχω πάρει μια καρτέλα ναρκωτικά, μια καρτέλα", φέρεται να αναφέρει σε μια από τις καταγεγραμμένες συνομιλίες, ο 34χρονος πρώην αστυνομικός. Όπως διαπιστώθηκε, σε σειρά από επικοινωνίες, παραδέχεται ότι κάνει χρήση ουσιών. "Με αυτά ξεκίνησα και εγώ, είχαν ξεκινήσει τώρα τα τελείωσα, έχω μια εβδομάδα που τελείωσα τα αντικαταθλιπτικά, μια εβδομάδα", λέει χαρακτηριστικά σε άλλο τηλεφώνημα. Ενδεικτική είναι συνομιλία στην οποία παραδέχεται ότι αντιμετωπίζει προβλήματα από τις καταχρήσεις:

ΠΡΩΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ: "Δεν μπορώ να ελέγξω τα νεύρα μου πλέον"

ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ: "Ε και μπροστά και στο άλλο που κάνεις. Θα ξεφύγεις καμιά μέρα"

ΠΡΩΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ: Ναι ρε σου λέω ναι ναι ναι

ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ: "Και δεν καπνίζεις κιόλας να σου φέρνουμε και τσιγάρα στη φυλακή"

Σε άλλη επικοινωνία του, ο 34χρονος αναφέρει: "Μια φορά φίλε, μια, σου λέω είχα να κάνω καιρό ρε αφού στο είχα πει. Και τώρα μ….α ενώ κάνω, που με έψαχνες, τρεις μέρες ήμουν στον κόσμο μου επειδή έκανα, τρεις. Και μετά ήμουνα άλλες τρεις μέρες δεν ήθελα να μιλήσω σε άνθρωπο, τώρα έστρωσα και είμαι στα καλά μου".

Ο πρώην αστυνομικός, φέρεται να παραδέχεται μετά την παραίτηση του, ότι αντιμετώπιζε δυσκολίες κατά την παρουσία του στο σώμα, καθώς αδυνατούσε να κρύψει τα… "σημάδια" από τη χρήση ναρκωτικών: "… άμα συνέχιζα στην Αστυνομία με αυτά που ξέρεις, τα ‘παλιά’, επειδή είχα βρει τον τρόπο να παίρνω άδειες και αυτά θα είχα καταστραφεί. Κατάλαβες τι εννοώ; Γιατί το ‘άλλο’ ότι και να έλεγα επειδή όλος ο κύκλος είναι έτσι εεεε, πήγαινα μόνο στην καταστροφή τίποτα άλλο, τίποτα άλλο, τίποτα άλλο".

"Θα περάσω με "δώρο”"

Σε σειρά από καταγεγραμμένες επικοινωνίες, οι αδιάφθοροι της ΕΛ.ΑΣ. φέρεται να εντοπίζουν ενδείξεις διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. "Λοιπόν, θα περάσω μάλλον εκεί με ‘δώρο’ μετά γεια", αναφέρει χαρακτηριστικά σε ένα τηλεφώνημα του ο 34χρονος πρώην αστυνομικός. Σε άλλες συνομιλίες, ο κατηγορούμενος τικτόκερ, φέρεται να οργανώνει αγοραπωλησίες ουσιών.

"Έχεις φέρει μαζί σου είπες δόση; Πόσα έφερες;", ρωτάει άγνωστη γυναίκα, με τη συνομιλήτρια να του απαντά "200 ευρώ". "Το πέταξα αφού το έκρυβα δεξιά, αριστερά είδα σκουπίδια εδώ τα πέταξα όλα. Ρε Σ…. με δουλεύεις τώρα και εσύ 600 ευρώ", λέει σε μια διαφορετική επικοινωνία, όπου η συνομιλήτρια επιθυμεί να αγοράσει ναρκωτικά από τον 34χρονο.

Thetoc.gr