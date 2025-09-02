Υποβολή ενός εκατομμυρίου υπογραφών για προσβάσιμη άμβλωση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η επικεφαλής του κινήματος «Η Φωνή μου, η Επιλογή μου» (My Voice, My Choice) και συντονίστρια της εκστρατείας, Νίκα Κόβατς (3η από αριστερά, μπροστά), ποζάρει με άλλους ακτιβιστές κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για την ανακοίνωση της υποβολής περισσότερων από ένα εκατομμύριο υπογραφών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέρ της ασφαλούς και προσβάσιμης άμβλωσης στην Ευρώπη, στις Βρυξέλλες του Βελγίου, την 1η Σεπτεμβρίου 2025.

Το πανευρωπαϊκό κίνημα «Η Φωνή μου, η Επιλογή μου», που υποστηρίζει την ασφαλή και προσβάσιμη άμβλωση σε ολόκληρη την ΕΕ, ανακοίνωσε την υποβολή επικυρωμένων υπογραφών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ξεκινώντας έτσι τη θεσμική διαδικασία για την πρωτοβουλία. Η διαδικασία περιλαμβάνει συνάντηση με την Επίτροπο Ισότητας Χάντια Λάχμπιμπ, δημόσια ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και επίσημη απάντηση της Επιτροπής στην πρωτοβουλία.

EPA/OLIVIER HOSLET