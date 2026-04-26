Η αντίδραση Τραμπ μετά την επίθεση: Οι πυροβολισμοί «δεν θα με αποτρέψουν» από το να κερδίσω τον πόλεμο με το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι οι πυροβολισμοί στη δεξίωση του Τύπου στην Ουάσινγκτον δεν θα τον αποτρέψουν από τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, αν και πιστεύει ότι το επεισόδιο αυτό δεν έχει σχέση με τη διεθνή κρίση.

«Αυτό δεν θα με αποτρέψει να κερδίσω τον πόλεμο στο Ιράν», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους μερικές ώρες μετά τους πυροβολισμούς στη δεξίωση της Ένωσης των ανταποκριτών που είναι διαπιστευμένοι στο Λευκό Οίκο, από την οποία απομακρύνθηκε εσπευσμένα.

«Δεν ξέρω αν είχε κάποια σχέση με αυτό, αληθινά δεν το πιστεύω, στη βάση αυτών που γνωρίζουμε», πρόσθεσε.

Μερικά λεπτά νωρίτερα είχε απαντήσει «ποτέ δεν ξέρει κανείς», όταν τον ρώτησαν αν πιστεύει ότι οι πυροβολισμοί συνδέονται με τον πόλεμο στο Ιράν, τον οποίο άρχισε στις 28 Φεβρουαρίου μαζί με το Ισραήλ.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως οι ερευνητές αναζητούν τα κίνητρα του δράστη των πυροβολισμών, ο οποίος συνελήφθη και τον οποίο χαρακτήρισε «μοναχικό λύκο».

Ο Ντόναλντ Τραμπ ματαίωσε χθες, Σάββατο, το ταξίδι που επρόκειτο να κάνουν οι απεσταλμένοι του στο Πακιστάν με την ελπίδα να συναντήσουν αντιπροσώπους της Τεχεράνης για να βάλουν τέλος στον πόλεμο.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ