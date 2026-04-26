Στο «φως» βίντεο από την επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου - Οι καλεσμένοι κρύβονταν στα τραπέζια, πώς φυγαδεύτηκαν Τραμπ και Βανς

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας που δείχνει την στιγμή που ο ένοπλος ανοίγει πυρ στο ξενοδοχείο Washington Hilton όπου βρισκόταν ο Ντόναλντ Τραμπ για το δείπνο των ανταποκριτών έδωσε στη δημοσιότητα ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος.

Σε αυτό φαίνεται η αντίδραση των ανδρών ασφαλείας στο άκουσμα των πυροβολισμών.

Με άλλη ανάρτησή του στην πλατφόρμα TruthSocial o Τραμπ δημοσιοποίησε τη φωτογραφία του φερόμενου δράστη να είναι ακινητοποιημένος στο πάτωμα με τα χέρια δεμένα στην πλάτη.

Το χρονικό της υπόθεσης

Το δείπνο της Ένωσης ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στο ξενοδοχείο Washington Hilton σε απόσταση αναπνοής από το Λευκό Οίκο, όπου ήταν παρόντες ο Ντόναλντ Τραμπ, η σύζυγός του Μελάνια και πολλοί υπουργοί της κυβέρνησης, ήταν σε πλήρη εξέλιξη όταν πυροβολισμοί αναστάτωσαν το συγκεντρωμένο πλήθος.

Η παρέμβαση της μυστικής υπηρεσίας ήταν άμεση και ο Αμερικανός πρόεδρος απομακρύνθηκε με τις αρχές να προχωρούν σε σύλληψη.

Εσπευσμένη ήταν η απομάκρυνση και άλλων μελών της κυβέρνησης όπως ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο ύποπτος ήταν «ένα πολύ άρρωστο άτομο» και πως όρμησε από «50 μέτρα μακριά» προτού οι υπηρεσίες ασφαλείας τραβήξουν τα όπλα τους.

Σύμφωνα με το CNNi στο περιστατικό πυροβολήθηκε ένας πράκτορας των Μυστικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ. Η σφαίρα χτύπησε τον προστατευτικό εξοπλισμό του πράκτορα o οποίος μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο.

Όπως έκανε γνωστό ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος στην συνέντευξη τύπου που έδωσε μετά το περιστατικό στο Λευκό Οίκο ο πράκτορας είναι καλά στην υγεία του.

Ο Τραμπ αποκάλυψε ακόμη ότι νόμιζε ότι ήταν ένας δίσκος που έπεσε στο έδαφος, γεγονός που εξηγεί ότι δεν έδωσε αρχικά σημασία στο γεγονός ενώ το πλήθος είχε αρχίσει να εγκαταλείπει την αίθουσα. Πρόσθεσε μάλιστα ότι αυτός και η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ «απομακρύνθηκαν» χωρίς πολύ χρόνο να σκεφτούν αν και τόνισε ότι εκείνος ήθελε να μείνει.

«Οι πυροβολισμοί δεν θα με αποτρέψουν να κερδίσω τον πόλεμο με το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι οι πυροβολισμοί στη δεξίωση του Τύπου στην Ουάσινγκτον δεν θα τον αποτρέψουν από τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, αν και πιστεύει ότι το επεισόδιο αυτό δεν έχει σχέση με τη διεθνή κρίση.

«Αυτό δεν θα με αποτρέψει να κερδίσω τον πόλεμο στο Ιράν», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους μερικές ώρες μετά τους πυροβολισμούς στη δεξίωση της Ένωσης των ανταποκριτών που είναι διαπιστευμένοι στο Λευκό Οίκο, από την οποία απομακρύνθηκε εσπευσμένα.

«Δεν ξέρω αν είχε κάποια σχέση με αυτό, αληθινά δεν το πιστεύω, στη βάση αυτών που γνωρίζουμε», πρόσθεσε.

Μερικά λεπτά νωρίτερα είχε απαντήσει «ποτέ δεν ξέρει κανείς», όταν τον ρώτησαν αν πιστεύει ότι οι πυροβολισμοί συνδέονται με τον πόλεμο στο Ιράν, τον οποίο άρχισε στις 28 Φεβρουαρίου μαζί με το Ισραήλ.

«Κάνω επικίνδυνη δουλειά»

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε επιπλέον στην άνοδο της πολιτικής βίας, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για φαινόμενο που αφορά όλες τις χώρες. «Καμία χώρα δεν είναι απρόσβλητη», δήλωσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε το αξίωμα του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών «επικίνδυνο επάγγελμα», σημειώνοντας ότι οι πολιτικές του τον καθιστούν στόχο.

«Είναι μέσα στο παιχνίδι», ανέφερε, προσθέτοντας: «Θα συνεχίσουμε να κάνουμε πολύ καλή δουλειά. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να κάνω».

Ο ίδιος είπε ότι αρχικά νόμισε πως ο ήχος των πυροβολισμών προερχόταν από την πτώση ενός δίσκου, ενώ αστειεύτηκε ότι όταν δημοσιογράφοι και αξιωματούχοι συγκεντρωθούν ξανά για το δείπνο, θα φροντίσουν να είναι «πιο ασφαλές».

«Πολυάριθμα όπλα»

Λίγο πριν απ' αυτή την ενημέρωση των δημοσιογράφων, δημοσιοποίησε μέσω του δικτύου του, του Truth Social, εικόνες από κάμερες ασφαλείας που δείχνουν έναν άνδρα να ορμά μέσα από την πύλη ανίχνευσης μεταλλικών αντικειμένων, που βρισκόταν στην είσοδο της αίθουσας στην οποία γινόταν η δεξίωση, και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας να τραβούν τα όπλα τους.

«Ήταν, κατά κάποιο τρόπο, πολύ ωραίο, αληθινά ωραίο πράγμα να βλέπεις έναν άνδρα να ορμάει σε μια θέση ελέγχου ασφαλείας οπλισμένος με πολλά όπλα και να εξουδετερώνεται από μερικά πολύ θαρραλέα μέλη της Secret Service, τα οποία έδρασαν πολύ γρήγορα», δήλωσε ο Aμερικανός πρόεδρος αναφερόμενος στην USSS, τη Μυστική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, μια ελίτ ομοσπονδιακή υπηρεσία επιβολής του νόμου που είναι αρμόδια για την προστασία του ίδιου και των μελών της κυβέρνησής του.

Το ξενοδοχείο Hilton της Ουάσινγκτον, όπου παρετίθετο το δείπνο που ματαιώθηκε, «δεν είναι ένα ιδιαίτερα ασφαλές κτίριο», επέκρινε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο αναγνώρισε ότι ο μηχανισμός ασφαλείας «ήταν πολύ ασφαλής», λέγοντας ότι τα μέλη της ασφάλειας σταμάτησαν τον ένοπλο πριν μπει στη μεγάλη αίθουσα της δεξίωσης στην οποία βρισκόταν ο ίδιος.

Μπροστά από το ξενοδοχείο αυτό, ο πρόεδρος Ρόναλντ Ρίγκαν είχε τραυματισθεί το 1981 από σφαίρα σε μια απόπειρα δολοφονίας.

Ο δράστης θα οδηγηθεί αύριο στη δικαιοσύνη

Ο δράστης των πυροβολισμών στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου θα οδηγηθεί αύριο, Δευτέρα, ενώπιον της δικαιοσύνης, ανακοίνωσαν οι αμερικανικές αρχές στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Σε βάρος του θα απαγγελθούν δύο κατηγορίες: η πρώτη για χρήση πυροβόλου όπλου σε βίαιο έγκλημα και η δεύτερη για την επίθεση σε ομοσπονδιακό πράκτορα με επικίνδυνο όπλο, διευκρίνισε η εισαγγελέας της αμερικανικής πρωτεύουσας Τζανίν Πίρο.

Κόουλ Άλεν: Δάσκαλος 31 ετών ο δράστης

Ο ένοπλος που άνοιξε πυρ στο ετήσιο δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το βράδυ του Σαββάτου ταυτοποιήθηκε ως ο Κόουλ Άλεν, 31 ετών, από το Τόρανς της Καλιφόρνιας.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο Άλεν εργάζεται ως δάσκαλος. Συνελήφθη αφού φέρεται να εισήλθε στο ξενοδοχείο Washington Hilton και κινήθηκε προς την αίθουσα όπου βρίσκονταν περίπου 2.500 καλεσμένοι, ανάμεσά τους ο Αμερικανός πρόεδρος και μέλη της κυβέρνησης.

Ένα προφίλ στο LinkedIn που αντιστοιχεί στο όνομα και τη φωτογραφία του τον παρουσιάζει ως μερικής απασχόλησης εκπαιδευτικό στην C2 Education, εταιρεία προετοιμασίας εξετάσεων και φροντιστηριακής υποστήριξης. Η C2 είχε ανακηρύξει τον Άλεν «εκπαιδευτικό του μήνα» τον Δεκέμβριο του 2024, σύμφωνα με αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αργά το βράδυ του Σαββάτου δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με την εταιρεία μέσω τηλεφώνου.

Σύμφωνα με το προφίλ του στο LinkedIn, ο Άλεν αποφοίτησε το 2017 από το California Institute of Technology με πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού, ενώ πέρυσι απέκτησε μεταπτυχιακό στην επιστήμη υπολογιστών από το California State University-Dominguez Hills.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο Caltech, είχε παρουσιαστεί σε τοπικό ρεπορτάζ το 2017 για την ανάπτυξη ενός πρωτοτύπου φρένου έκτακτης ανάγκης για αναπηρικά αμαξίδια.

Σύμφωνα με αρχεία της Federal Election Commission, ο Άλεν είχε δωρίσει 25 δολάρια στην προεκλογική εκστρατεία της Καμάλα Χάρις τον Οκτώβριο του 2024.

«Εξουδετερώθηκε από πολύ γενναία μέλη των μυστικών υπηρεσιών», τόνισε αναφερόμενος στο δράστη.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα, ακούστηκαν πέντε έως επτά πυροβολισμοί έξω από την αίθουσα όπου λάμβανε χώρα η εκδήλωση.

Τι ξέρουμε για το δράστη

Ένας 31χρονος είναι ο άνδρας που συνελήφθη για τους πυροβολισμούς στο δείπνο των ανταποκριτών στην Ουάσινγκτον, όπου ήταν παρών και ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο δράστης ήταν οπλισμένος με ένα κυνηγετικό όπλο, ένα πιστόλι και πολλά μαχαίρια, ανέφερε η αστυνομία.

Ο ένοπλος αναγνωρίστηκε από πολλά ειδησεογραφικά πρακτορεία, συμπεριλαμβανομένου του Associated Press, ως ο Κόουλ Τόμας Άλεν.

O δράστης των πυροβολισμών στο δείπνο των ανταποκριτών ακινητοποιημένος στο έδαφος (AP Photo/Alex Brandon

Σύμφωνα με δημοσιογράφους, ο ύποπτος είναι δάσκαλος από το Τόρανς της Καλιφόρνια.

Αξιωματούχοι αναφέρουν ότι δεν έχει ποινικό μητρώο και δεν βρισκόταν στο ραντάρ των αρχών επιβολής του νόμου στην Ουάσινγκτον.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Ουάσινγκτον, Τζέφρι Κάρολ, αποκάλυψε ότι ήταν πελάτης στο ξενοδοχείο όπου λάμβανε χώρα η εκδήλωση και ότι το δωμάτιό του έχει ασφαλιστεί στο πλαίσιο της έρευνας.

Φωτογραφία του AP δείχνει τις αρχές να έχουν υπό κράτηση τον άνδρα, ακινητοποιημένο στο έδαφος.

Βίντεο ασφαλείας δείχνει έναν άνδρα να τρέχει μέσα από τους ανιχνευτές μετάλλων, καθώς οι αστυνομικοί τρέχουν προς το μέρος του με τα όπλα τους προτεταμένα.

Ο συλληφθείς δεν δέχθηκε πυρά, αλλά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικό έλεγχο.

Ο δράστης των πυροβολισμών στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου θα οδηγηθεί τη Δευτέρα (27/4), ενώπιον της δικαιοσύνης.

Σε βάρος του θα απαγγελθούν δύο κατηγορίες: η πρώτη για χρήση πυροβόλου όπλου σε βίαιο έγκλημα και η δεύτερη για την επίθεση σε ομοσπονδιακό πράκτορα με επικίνδυνο όπλο, διευκρίνισε η εισαγγελέας της αμερικανικής πρωτεύουσας Τζανίν Πίρο.

Πηγή: cnn.gr