Βαθαίνουν οι τριγμοί στη ΔΗΠΑ μετά το εκλογικό ναυάγιο - Σαφείς αιχμές και δημόσια μηνύματα από Μουσιούττα

Έντονοι εσωκομματικοί κραδασμοί καταγράφονται στη ΔΗΠΑ λίγα μόλις εικοσιτετράωρα μετά το εκλογικό αποτέλεσμα που άφησε το κόμμα εκτός της νέας Βουλής, με τις δημόσιες παρεμβάσεις στελεχών να επιβεβαιώνουν το βαρύ κλίμα που επικρατεί στο εσωτερικό της παράταξης.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκονται πλέον οι ευθύνες για το εκλογικό ναυάγιο, αλλά και οι διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς το πώς θα πρέπει να διαχειριστεί η επόμενη ημέρα.

Ο πρώην βουλευτής της ΔΗΠΑ και νυν υπουργός Εργασίας, Μαρίνος Μουσιούττας, παρενέβη δημόσια στέλνοντας σαφή μηνύματα προς στελέχη του κόμματος, σε μια προσπάθεια να ανακοπεί η εικόνα εσωστρέφειας και δημόσιας αντιπαράθεσης που άρχισε να διαμορφώνεται μετά το αποτέλεσμα της κάλπης.

Χωρίς να κατονομάζει ευθέως πρόσωπα, ο κ. Μουσιούττας άφησε σαφείς αιχμές για δημόσιες τοποθετήσεις στελεχών που επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες για την αποτυχία, προειδοποιώντας ότι τέτοιες κινήσεις προκαλούν περαιτέρω ζημιά στην παράταξη σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή.

Μιλώντας στο τηλεοπτικό κανάλι Omega, ανέφερε ότι αυτό που προέχει είναι η αυτοκριτική και ο εσωτερικός διάλογος, τονίζοντας πως «το να ρίχνουμε έμμεσα ή άμεσα τις ευθύνες στον Α και στον Β δεν είναι προς την ορθή κατεύθυνση».

Η τοποθέτηση Μουσιούττα ερμηνεύεται από κομματικούς κύκλους ως απάντηση στις δημόσιες παρεμβάσεις του αντιπροέδρου της ΔΗΠΑ, Μαρίνου Κλεάνθους, ο οποίος άφησε αιχμές ακόμη και προς το Προεδρικό, υποστηρίζοντας ότι χειρισμοί και συμπεριφορές από το περιβάλλον του Προέδρου της Δημοκρατίας δεν λειτούργησαν θετικά για το κόμμα κατά την προεκλογική περίοδο.

Την ίδια ώρα, πολιτική συζήτηση προκαλεί και η στάση της ηγεσίας της ΔΗΠΑ μετά το αποτέλεσμα των εκλογών, με τον πρόεδρο του κόμματος Μάριο Καρογιάν να αποδίδει σημαντικό μέρος της αποτυχίας στις δημοσκοπήσεις και στο κλίμα «χαμένης ψήφου» που, όπως υποστήριξε, διαμορφώθηκε προεκλογικά εις βάρος της παράταξης.

Ο κ. Μουσιούττας, πάντως, επέμεινε στην ανάγκη η συζήτηση να γίνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, σημειώνοντας ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, οι οποίες όμως πρέπει να κατατεθούν εσωτερικά και όχι δημόσια.

«Και εγώ έχω απόψεις για το τι πήγε λάθος αλλά δεν θα τις πω δημόσια», ανέφερε χαρακτηριστικά, επιβεβαιώνοντας εμμέσως το κλίμα έντασης που επικρατεί στο εσωτερικό της ΔΗΠΑ μετά τη βαριά εκλογική ήττα.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

