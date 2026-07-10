Το HB Beer Festival δίνει ραντεβού στη Γεροσκήπου για ένα τριήμερο γεμάτο γεύσεις, μουσική και διασκέδαση

Η Γεροσκήπου ετοιμάζεται να υποδεχθεί ένα από τα πιο δροσερά καλοκαιρινά φεστιβάλ, καθώς το HB Beer Festival ανοίγει τις πύλες του από τις 10 έως τις 12 Ιουλίου στην Πλατεία Γεροσκήπου, προσκαλώντας το κοινό σε ένα τριήμερο γεμάτο γεύσεις, μουσική και ξεχωριστές εμπειρίες.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν παγωμένες μπύρες HB, αυθεντικές γερμανικές γαστρονομικές επιλογές, αλλά και λαχταριστό street food που θα καλύψει κάθε γευστική προτίμηση.

Το φεστιβάλ φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια γιορτινή ατμόσφαιρα, συνδυάζοντας καλό φαγητό, ποιοτική μπύρα και ζωντανή ψυχαγωγία.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ζωντανές μουσικές εμφανίσεις και ψυχαγωγικές δραστηριότητες που θα κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον των επισκεπτών καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου, δημιουργώντας το ιδανικό σκηνικό για εξόδους με φίλους και οικογένεια.

Το HB Beer Festival αποτελεί μια καλοκαιρινή πρόταση διασκέδασης που αναμένεται να προσελκύσει τόσο κατοίκους της Πάφου όσο και επισκέπτες από άλλες περιοχές της Κύπρου, προσφέροντας στιγμές χαλάρωσης και γιορτής σε ένα ευχάριστο περιβάλλον.

Οι διοργανωτές καλούν το κοινό να συγκεντρώσει την παρέα του και να δώσει το «παρών» στην Πλατεία Γεροσκήπου, για τρεις ημέρες γεμάτες μουσική, γεύσεις, δροσερές μπύρες και καλοκαιρινή διάθεση.