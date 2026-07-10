Τράπεζα Κύπρου: Πληρωμή μερισμάτων αποκλειστικά με ηλεκτρονική μεταφορά

Oι μελλοντικές πληρωμές μερισμάτων, προς μετόχους που κατέχουν τα δικαιώματά τους επί συνήθων μετοχών έμμεσα μέσω παραστατικών δικαιωμάτων στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής μεταφοράς, ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου.

Ως εκ τούτου, οι μέτοχοι ενημερώνονται ότι το τελικό μέρισμα 2025, το οποίο καταβλήθηκε στις 24 Ιουνίου 2026, ήταν το τελευταίο μέρισμα που καταβλήθηκε μέσω επιταγής.

Μέτοχοι που δεν έχουν δηλώσει έγκυρο τραπεζικό λογαριασμό για την καταβολή των πληρωμών μερισμάτων καλούνται να το πράξουν άμεσα. Η εταιρεία δύναται να διατηρεί τα οφειλόμενα ποσά μερισμάτων σε λογαριασμό της, έως ότου ο μέτοχος δηλώσει έγκυρο λογαριασμό για περίοδο 6 ετών.

Οι μέτοχοι που δεν έχουν ακόμη δηλώσει έγκυρο τραπεζικό λογαριασμό ενθαρρύνονται έντονα να το πράξουν μέσω των διαθέσιμων ηλεκτρονικών καναλιών της Τράπεζας Κύπρου ή με το να υποβάλουν το σχετικό έντυπο εξουσιοδότησης το συντομότερο δυνατόν, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε καθυστέρηση στην καταβολή μελλοντικών πληρωμών μερισμάτων και ο κίνδυνος τυχόν αζήτητων ποσών μερισμάτων να περιέλθουν τελικά στην εταιρία σύμφωνα με τα Άρθρα του Καταστατικού.