Στόχος η δημιουργία και διαρκής συντήρηση πάρκου από τους εθελοντές του ΠΠΟΧ

Ο Πολιτιστικός και Πνευματικός Όμιλος Χλώρακας συνεχίζει έμπρακτα τις δράσεις του για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος, θέτοντας ως στόχο τη δημιουργία και τη διαρκή συντήρηση του πάρκου του μέσα από την πολύτιμη προσφορά των εθελοντών. Στο πλαίσιο των εργασιών ευπρεπισμού, εθελοντές του Π.Π.Ο.Χ , μαζί με φίλους και κατοίκους της κοινότητας, ένωσαν τις δυνάμεις τους για να φροντίσουν και να αναβαθμίσουν τον χώρο πρασίνου.

Ανάμεσά τους ήταν ο Χάρης Πατέρας, καθώς και οι ξένοι συμπολίτες Udo, Inka, Kseniia, Andrey και Nikita, οι οποίοι αφιέρωσαν χρόνο και προσωπική εργασία, αποδεικνύοντας ότι ο εθελοντισμός ενώνει ανθρώπους ανεξαρτήτως εθνικότητας ή καταγωγής.

Η πρωτοβουλία αυτή, προστίυεται σε σχετική ανακοίνωση , αποτελεί την αρχή μιας συλλογικής προσπάθειας, με στόχο το πάρκο να εξελιχθεί σε έναν όμορφο, λειτουργικό και φιλόξενο χώρο αναψυχής για μικρούς και μεγάλους.

Παράλληλα, ο Όμιλος επιδιώκει να διασφαλίσει τη συνεχή φροντίδα και συντήρησή του μέσα από την ενεργό συμμετοχή των εθελοντών και της τοπικής κοινωνίας.

Ο πρόεδρος του Πολιτιστικού και Πνευματικού Ομίλου Χλώρακας, Ανδρέας Κυριακού, εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του προς όλους όσοι συμμετείχαν στη δράση, τονίζοντας ότι η ανιδιοτελής προσφορά τους αποτελεί παράδειγμα κοινωνικής ευαισθησίας και έμπνευση για ακόμη περισσότερες συλλογικές πρωτοβουλίες.

Όπως ανέφερε, τέτοιες ενέργειες δεν ομορφαίνουν μόνο τους δημόσιους χώρους, αλλά ενισχύουν το αίσθημα συνεργασίας, αλληλεγγύης και αγάπης για τη Χλώρακα, στέλνοντας το μήνυμα ότι όταν οι πολίτες ενώνονται, μπορούν να δημιουργήσουν έναν καλύτερο τόπο για όλους.