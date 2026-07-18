Κατεχόμενα: Αναταράξεις στη «συγκυβέρνηση» - Διπλές κάλπες και κατάργηση της οριζόντιας ψηφοφορίας θα προωθήσει το UBP

Αλυσιδωτές αντιδράσεις στο εσωτερικό της «συγκυβέρνησης» στα κατεχόμενα φαίνεται ότι θα προκαλέσει η χθεσινή απόφαση του Κόμματος Εθνικής Ενότητας (UBP) να προωθήσει την παράλληλη διεξαγωγή των «τοπικών εκλογών» και των «βουλευτικών εκλογών» την ίδια ημέρα, καθώς και την κατάργηση του συστήματος της οριζόντιας ψηφοφορίας.

Οι αποφάσεις λήφθηκαν ομόφωνα κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του UBP, υπό την προεδρία του αρχηγού του κόμματος και «πρωθυπουργού», Ουνάλ Ουστέλ, και στη συνέχεια εγκρίθηκαν και από το Κομματικό Συμβούλιο.

Ωστόσο, η απόφαση για ταυτόχρονη διεξαγωγή των δύο εκλογικών αναμετρήσεων φαίνεται να διευρύνει το χάσμα μεταξύ των εταίρων της λεγόμενης συγκυβέρνησης. Τόσο το Δημοκρατικό Κόμμα (DP) όσο και το Κόμμα Αναγέννησης (YDP) έχουν ήδη εκφράσει τη διαφωνία τους δημόσια, υποστηρίζοντας ότι οι δύο εκλογικές αναμετρήσεις θα πρέπει να πραγματοποιηθούν σε διαφορετικές ημερομηνίες.

Ενδεικτική του κλίματος είναι η πρόσφατη δήλωση του προέδρου του DP, Φικρί Ατάογλου, ο οποίος είχε αναφέρει ότι «δεν θα γίνουν οι δύο εκλογές την ίδια ημέρα επειδή το θέλουν τρεις-πέντε βουλευτές του UBP». Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και το YDP, το οποίο έχει ταχθεί υπέρ της διεξαγωγής των εκλογών σε διαφορετικές ημερομηνίες, δηλώνοντας ότι συμφωνεί με τη θέση του DP.

Από την πλευρά του, ο Ουνάλ Ουστέλ υπερασπίστηκε την απόφαση του κόμματός του, υποστηρίζοντας ότι η ταυτόχρονη διεξαγωγή των εκλογών «θα αυξήσει τη συμμετοχή των ψηφοφόρων, θα εξοικονομήσει πόρους και θα ενισχύσει τη διοικητική και πολιτική σταθερότητα».

Αναφερόμενος, εξάλλου, στην κατάργηση του συστήματος της οριζόντιας ψηφοφορίας, υποστήριξε ότι η αλλαγή θα οδηγήσει σε «ένα απλούστερο εκλογικό σύστημα», το οποίο, όπως είπε, «θα ενισχύσει τη βούληση των ψηφοφόρων και θα συμβάλει στη δημοκρατική διαδικασία».

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στην «βουλή», η οποία θα κληθεί να εξετάσει και να αποφασίσει επί των σχετικών αλλαγών.