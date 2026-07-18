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Στα ύψη πετρέλαιο και φυσικό αέριο – Η σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν ταράζει τις αγορές ενέργειας
| Οικονομία

Στα ύψη πετρέλαιο και φυσικό αέριο – Η σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν ταράζει τις αγορές ενέργειας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Εκρηκτική άνοδος σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Άλμα πέραν του 15% κατέγραψαν την περασμένη εβδομάδα οι τιμές πετρελαίου και πέραν του 17% η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου λόγω της νέας στρατιωτικής αντιπαράθεσης ΗΠΑ – Ιράν που είχε αποτέλεσμα τον εκ νέου αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ για την ναυτιλία.

Συγκεκριμένα, η τιμή του αμερικανικού αργού πετρελαίου, WTI, έκλεισε την Παρασκευή με μεγάλη αύξηση 4,5%, στα $82,49 το βαρέλι, ενώ σε επίπεδο εβδομάδας ενισχύεται 15,5%.

Η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ, Βόρειας Θάλασσας, αυξήθηκε την Παρασκευή κατά 4,6%, στα $88,10 το βαρέλι, που αποτελεί υψηλό ενός μηνός, ενώ, σε εβδομαδιαία βάση, ενισχύεται κατά 15,9%.

Εξάλλου, η τιμή του φυσικού αερίου, TTF, (Άμστερνταμ), συμβόλαια Αυγούστου, που αποτελεί σημείο αναφοράς για την Ευρώπη, έκλεισε την Παρασκευή στα €58,8 την Μεγαβατώρα, παρουσιάζοντας μεγάλη αύξηση 4,7%, ενώ σε εβδομαδιαία βάση ενισχύεται κατά 17,8%. Εντός Ιουλίου, η τιμή του TTF πραγματοποίησε άλμα 41%.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η τιμή του βρετανικού φυσικού αερίου ενισχύθηκε εντός της περασμένης εβδομάδας κατά 11,7% και η τιμή του γερμανικού φυσικού αερίου κατά 9,4%. Αντίθετα, η τιμή του αμερικανικού φυσικού αερίου υποχώρησε σε επίπεδο εβδομάδας κατά 0,9%.

Σύμφωνα με στοιχεία της Gas Infrastructure Europe, η πληρότητα σε φυσικό αέριο των τερματικών της Ευρώπης ανέρχεται στο 51,15% της χωρητικότητας τους (600,76 Τεραβατώρες ανά ώρα - TWh). Στη Γερμανία η πληρότητα βρίσκεται στο 44%, στη Γαλλία στο 52%, στην Ιταλία στο 71% και στην Ισπανία στο 72%.

ΚΥΠΕ

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