Μέχρι η Πάφος FC να πάρει ευρωπαϊκό τίτλο…

Πέρασε ο μαύρος Ιούλιος κι έφτασε ο γκρίζος Αύγουστος. Έχουμε και σ' αυτόν ημερομηνίες να θρηνήσουμε… Αυτοί που κάποιους δικούς τους έχασαν…

Χάθηκε η Αμμόχωστος, η Μόρφου και κάμποσα άλλα μέρη της Κυπριακής Δημοκρατίας που τώρα επιδιώκουν να γίνουν κράτος.

Έπεσε και ο «Ήλιος»… Θυμάμαι, δεν ξέραμε πού να κρύψουμε τους νεκρούς από τα πρωτοσέλιδα. Δεν ξέραμε αν είμαστε μέσα στους ζωντανούς ή τους χαμένους…

Ο Αύγουστος είναι ένας σχιζοφρενικός μήνας. Συνδυάζει την «αλληλεγγύη των αντιθέτων». Τι είναι αυτή η αλληλεγγύη; Όταν το οδυνηρό εναλλάσσεται με το χαρούμενο, το αισιόδοξο.

Μήνας διακοπών και παρατεταμένης ζέστης και μνήμης…Ένας πραγματικά αδέσποτος μήνας μέσα στο χρονολόγιο του έτους.

Χθεσινός κύριος τίτλος: «ΕΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ». Ούτε θαυμαστικό δεν αξίζει να βάλω. Ρωτώντας τους τριγύρω, το επιβεβαιώνουν. «Πού να πάμε, όλα έχουν γίνει φόνος… Και τα σκυλιά, πού να αφήσουμε τα σκυλιά; Τα ξενοδοχεία σκύλων θέλουν πάνω από 150 ευρώ το σκυλί για κάθε βράδυ. Συν το ένα, συν το άλλο, έφυγαν όλα τα λεφτά του Ιουλίου και πώς μπαίνουμε στον Σεπτέμβριο με τα σχολεία να αναμένουν με ανοικτό στόμα να καταπιούν αν περίσσεψε κάτι από τον Αύγουστο των διακοπών…

Ναι, αλλά δύο στους τρεις θα πάνε διακοπές! Αυτή είναι η ανάποδη ανάγνωση του τίτλου. Δεν καταλαβαίνω, υπάρχει η Κύπρος των δυο ταχυτήτων ή των πολλών ταχυτήτων;

Οι Κύπριοι είναι μια διαφορετική φυλή από μόνοι τους. Όλα τα κανονίζουν, όλα τα μπορούν, ακόμα κι αυτά που δεν μπορούν τα προσπερνάνε, με μια γκρίνια ελεγχόμενη όμως. Ότι και να συμβαίνει τριγύρω τους, φροντίζουν να κρατάνε αποστάσεις ασφαλείας. Ή έτσι νομίζουν… Το ουσιαστικό, όμως, είναι πως δεν απελπίζονται. Βέβαια, με όσα έχουν συμβεί στο νησί τον μισό και πλέον αιώνα που διανύουμε, μάς έχουν κάνει χοντρόπετσους και τεθωρακισμένους! Όλα μάς απελπίζουν, αλλά τίποτα δεν μάς πτοεί. Δεν υπάρχει τελική πτώση. Τα φέρνουμε βόλτα μέσα στους αιώνες και θα συνεχίσουμε σ' αυτό το μοτίβο μέχρι η Πάφος να πάρει ευρωπαϊκό τίτλο!

Πολύ τη χάρηκα τη φωτογραφία του Προέδρου στις κερκίδες του Άλφα Μέγα. Και η χαρά του εμφανής και δικαιολογημένη, δικαιούται κι αυτός μιαν ανάταση. Κυπριακό, φωτιές, μνημόσυνα και ένα σωρό άλλα τρεχάματα δεν εκτονώνονται διαφορετικά… Αύγουστος λοιπόν του 2026. Έτσι καιρό του χρόνου, οι δημοσκοπήσεις θα είναι στα φόρτε τους. Θα πλησιάζουμε στις εκλογές του 2028 και το Μουντιάλ του 2030…

Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι, με κάτι αισιόδοξο από τον Καζαντζάκη: «Μια αστραπή η ζωή μας, μα προλαβαίνουμε»...