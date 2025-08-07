POLCAST | Η θεσμική κρίση στην Κύπρο και οι συνέπειες της εισβολής – Συζήτηση με τον Βασίλη Πρωτοπαπά

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Στο νέο επεισόδιο του POLCAST, ο δημοσιογράφος Γιώργος Γεωργίου φιλοξενεί τον πολιτικό επιστήμονα και μέλος της Ομάδας Κυπριακού, Βασίλη Πρωτοπαπά, για μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση σχετικά με την κρίση στους θεσμούς και τις επιπτώσεις της τουρκικής εισβολής στην ποιότητα της δημοκρατίας στην Κύπρο.

Η συζήτηση εστιάζει σε καίρια ζητήματα: Τι σημαίνει η ύπαρξη "ψηφοφόρων άνευ επαρχίας"; Πώς λειτουργεί μια επαρχία όπως η Αμμόχωστος χωρίς πρωτεύουσα; Και ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα στους ελεγκτικούς μηχανισμούς και τα θεσμικά αντίβαρα του κράτους;

Ο Βασίλης Πρωτοπαπάς, με τη ματιά του πολιτικού επιστήμονα και χωρίς ίχνος νοσταλγίας, εξετάζει με σεβασμό προς τους πολίτες τη θεσμική διάβρωση που προέκυψε μέσα από τις συνθήκες της εισβολής και κατοχής. Η συζήτηση οδηγείται φυσικά και στο Κυπριακό, ως πρόβλημα που δεν αφορά μόνο την εδαφική κυριαρχία, αλλά και τη λειτουργία του κράτους και τη δημοκρατία στο σύνολό της.

Μια συζήτηση που ρίχνει φως στον παραλογισμό των θεσμικών στρεβλώσεων και αναζητά την προοπτική της επίλυσης του Κυπριακού με ρεαλισμό, γνώση και υπευθυνότητα.

Το POLCAST συνεχίζει να δίνει βήμα σε ουσιαστικές φωνές, φωτίζοντας κρίσιμα ζητήματα της δημόσιας ζωής.

