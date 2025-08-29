“Σκάμματα”: Η διάσωση Κυπριακών αρχαιοτήτων την περίοδο της εισβολής

Μία από τις άγνωστες πτυχές της κυπριακής τραγωδίας του 1974 αφορά τις αρχαιότητες. Τον Ιούλιο του 1974 το κυπριακό κράτος βρέθηκε υπό διάλυση μετά το πραξικόπημα και την εισβολή. Το Κυπριακό Μουσείο εκείνη την περίοδο βρισκόταν στο κέντρο της Λευκωσίας κοντά στη γραμμή αντιπαράταξης, γεγονός που μεταξύ άλλων έθετε σε άμεσο κίνδυνο της σπουδαίες αρχαιότητες που υπήρχαν εντός του μουσείου. Ο κίνδυνος δεν ήταν μόνο το να δεχθεί το μουσείο επίθεση από τους εισβολείς.

Ο Γιώργος Γεωργίου, Διευθυντής του Τμήματος Αρχαιοτήτων φιλοξενείται στο ΠΟΛcast από τον Γιάννη Πάζουρο, με αφορμή το ντοκιμαντέρ «Σκάμματα» και αφηγείται την κατάσταση στην κυπριακή αρχαιολογία την περίοδο του 1974, εξηγεί πώς διασώθηκαν οι κυπριακές αρχαιότητες, πώς έφτασαν στην Αθήνα αλλά και με ποιο τρόπο το Τμήμα Αρχαιοτήτων κατάφερε να κρατήσει ζωντανή την κυπριακή αρχαιολογία που εκείνη την περίοδο.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΠΕΤΕΙΑΚΑ ΠΟΛCASTS από τη δημοσιογραφική ομάδα του ΠΟΛΙΤΗ:

Επεισόδιο 8: Οι Λούκας Περικλέους, Σύμβουλος Ιστορίας Δημοτικής Εκπαίδευσης και Σάββας Πέτρου, Ταγματάρχης εν αποστρατεία, συζητούν στο ΠΟΛcast με τη Ραφαέλλα Σπανού, πώς η ιστορία αξιοποιείται για να στηρίξει συγκεκριμένα αφηγήματα. Επιπλέον αναλύουν, πώς όλα αυτά επηρεάζουν την πρόοδο του Κυπριακού.

Επεισόδιο 7: Ο δημοσιογράφος Γιώργος Γεωργίου φιλοξενεί τον πολιτικό επιστήμονα και μέλος της Ομάδας Κυπριακού, Βασίλη Πρωτοπαπά, για μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση σχετικά με την κρίση στους θεσμούς και τις επιπτώσεις της τουρκικής εισβολής στην ποιότητα της δημοκρατίας στην Κύπρο.

Επεισόδιο 6: Το κυπριακό ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός γενικότερα, δεν έμειναν ανεπηρέαστα από την τραγική περίοδο της τουρκικής εισβολής του 1974. Στο πλαίσιο των επετειακών ΠΟΛcasts, οι αθλητικογράφοι του ΠΟΛΙΤΗ, Χριστόφορος Χριστοφή και Αντρέας Ψάλτης, φιλοξενούν τον Δημήτρη Δημητρίου, επί σειρά ετών υπεύθυνο του Αθλητικού Τμήματος του ΠΟΛΙΤΗ, σε μια συζήτηση με επίκεντρο τις επιπτώσεις της εισβολής στο χώρο του αθλητισμού.

Επεισόδιο 5: Eκεί όπου το προσωπικό τραύμα του 1974 συναντά τη συλλογική μνήμη. Η θυγατέρα του πεσόντα Χαράλαμπου Πάλμα, Πόπη και ο ψυχολόγος Δημήτρης Παρπέρης αναλύουν στο ΠΟΛcast με την Κατερίνα Νικολάου το ερώτημα: η πληγές γιατρεύονται στη σιωπή ή στην αλήθεια;

Επεισόδιο 4 - Δύο ακαδημαϊκοί, ο Νιαζί Κιζίλγιουρεκ και ο Γιώργος Κέντας συζητούν με τον Λευτέρη Αδειλίνη όχι για το τι χάθηκε, αλλά για το τι μπορεί ακόμα να σωθεί. Ένα podcast για όσους κουράστηκαν από τα αδιέξοδα, αλλά δεν παραιτούνται από την προοπτική της συνύπαρξης.

Επεισόδιο 3 - Η λαβωμένη Κυπριακή Δημοκρατία πέτυχε μια σημαντική νίκη καταφέρνοντας όχι απλά να αναρρώσει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά και να βάλει τις βάσεις για την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο οικονομολόγος Γιώργος Συρίχας συζητά με τον Γιάννη Σειτανίδη για το πως φτάσαμε σε αυτό που χαρακτηρίστηκε από διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς ως «οικονομικό θαύμα».

Επεισόδιο 2 - Το ξενοδοχείο Amathus κατά τη δεύτερη εισβολή μετατρέπεται σε Προεδρικό και το θησαυροφυλάκιο της Δημοκρατίας διασώζεται με τη βοήθεια Βρετανών. Μία από τις ιστορίες που δεν δημοσιοποιήθηκαν ευρέως αφηγείται στο ΠΟΛcast και την Άντρη Δανιήλ ο συγγραφέας ερευνητής Αδάμος Κόμπος.

Επεισόδιο 1ο: Ψυχογραφήματα και βιογραφικά σημειώματα όπως αυτά περιλαμβάνονταν στα απόρρητα σημειώματα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στις αρχές της δεκαετίας του 1970, όταν τα αμερικανικά διπλωματικά γραφεία, με τη συνδρομή αναλυτών της CIA.