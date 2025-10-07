Η Apple δεν προλαβαίνει με το iPhone 17 Pro – Realme GT 8 Pro με αποσπώμενη κάμερα & νέα οθόνη Samsung που προστατεύει την ιδιωτικότητα!

Το PRIMETIME TECH επιστρέφει με ένα ακόμη δυναμικό επεισόδιο!

Ο DIMITRI G και ο Techaholic σχολιάζουν τις σημαντικότερες τεχνολογικές ειδήσεις της εβδομάδας, με επίκεντρο τρεις εντυπωσιακές εξελίξεις:

🔹 Η Apple τρέχει να καλύψει τη ζήτηση για το iPhone 17 Pro.

Η παραγωγή της νέας ναυαρχίδας φαίνεται να μην επαρκεί, καθώς οι προπαραγγελίες ξεπέρασαν κάθε προσδοκία, ωθώντας την εταιρεία να αυξήσει άμεσα τη γραμμή παραγωγής.

🔹 Το Realme GT 8 Pro εισάγει μια επαναστατική ιδέα με αποσπώμενη κάμερα.

Η Realme κάνει τη διαφορά, παρουσιάζοντας το πρώτο smartphone που διαθέτει “camera island” το οποίο αφαιρείται, δίνοντας νέες δυνατότητες στους χρήστες.

🔹 Η Samsung φέρνει οθόνη που προστατεύει από τα αδιάκριτα βλέμματα.

Η νέα “privacy display” τεχνολογία υπόσχεται μέγιστη ιδιωτικότητα για όσους δεν θέλουν τα μάτια των γύρω να βλέπουν το περιεχόμενο της οθόνης τους.

