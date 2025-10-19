Υπό έλεγχο τέσσερις πυρκαγιές στην επαρχία Πάφου το Σάββατο

Υπό έλεγχο τέθηκαν τέσσερις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην επαρχία Πάφου το βράδυ του Σαββάτου.

Συγκεκριμένα, πυρκαγιά εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου παρά την κοινότητα Ακουρσού, σύμφωνα με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ του Εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή. Για την κατάσβεση της φωτιάς συνέδραμαν δύο πυροσβεστικά οχήματα του Τμήματος Δασών.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δύσβατη περιοχή, καίγοντας ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση και δέντρα. Επιπρόσθετα, ο κ. Κεττής αναφέρει ότι υπό έλεγχο τέθηκε φωτιά στην κοινότητα Χολετριών, που επίσης εκδηλώθηκε το Σάββατο.

Για την κατάσβεσή της συνέδραμε ένα πυροσβεστικό όχημα. Η φωτιά που κατασβέστηκε άμεσα έκαψε ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση έκτασης περίπου τεσσάρων δεκαρίων. Εξάλλου, πυρκαγιά σε άχρηστα υλικά σε εγκαταλελειμμένα διαμερίσματα εκδηλώθηκε στον πρώτο όροφο συγκροτήματος, στην Κάτω Πάφο.

Η πυρκαγιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο με επέμβαση των μελών της Π.Υ με είσοδο στους χώρους και με τη χρήση αναπνευστικών συσκευών και σωλήνων νερού.

Επίσης υπό έλεγχο τέθηκε νέα δασική πυρκαγιά στην κοινότητα Κοίλης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος , χθες Σάββατο 18 Οκτωβρίου, 2025 και ώρα 19:15,εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην τοποθεσία “Βατούδκια”, της κοινότητας Κοίλης, της επαρχίας Πάφου.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 22:00, αφού έκαψε έκταση δύο εκταρίων με άγρια βλάστηση.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν17άτομα του Τμήματος Δασών,με 3 πυροσβεστικάοχήματακαι ένα προωθητή γαιών, 6 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας,με 2 πυροσβεστικά οχήματακαι 2 άτομα της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, με 1 μικρό πυροσβεστικό όχημα.

Κατά τη διάρκεια της ψεσινής νύχτας, για την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπύρωσης, παρέμειναν στην πυρκαγιά δυνάμεις πυρόσβεσης του Τμήματος Δασών.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.