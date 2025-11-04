Huawei Cloud Summit Europe 2025: Επιταχύνοντας την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ευρώπη

Huawei Cloud Summit Europe 2025: Η νέα εποχή του multi-cloud και της βιομηχανικής νοημοσύνης

Στο πλαίσιο του Huawei Connect 2025 στη Μαδρίτη, πραγματοποιήθηκε το Huawei Cloud Summit Europe, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες πελάτες και συνεργάτες για να χαράξουν το μέλλον της ψηφιακής καινοτομίας και της ευφυούς Ευρώπης.

Η εποχή της μονοδιάστατης cloud υποδομής ανήκει στο παρελθόν. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στρέφονται πλέον στη multi-cloud στρατηγική, για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, καινοτομία και επιχειρησιακή συνέχεια. Στην καρδιά αυτής της μετάβασης βρίσκεται το Huawei Cloud, ως ο βασικός κινητήρας του ευφυούς μετασχηματισμού.

Η στρατηγική «3Ε»: Established, Evolution, Excellent

Ο Li Shi, Πρόεδρος Πωλήσεων Παγκόσμιας Υπολογιστικής Cloud της Huawei, παρουσίασε τη στρατηγική των “3E” που αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της Huawei Cloud για την Ευρώπη:

Established: ισχυρή, αξιόπιστη βάση υπηρεσιών cloud,

Evolution: συνεχής εξέλιξη και καινοτομία,

Excellent: κορυφαία εμπειρία πελάτη και υπηρεσιών.

Η Huawei Cloud προσφέρει πάνω από 240 υπηρεσίες και λύσεις για κάθε σενάριο, εξυπηρετώντας ήδη πάνω από 1.800 πελάτες στην ήπειρο, συνδυάζοντας AI υπολογιστική ισχύ, βιομηχανικά μοντέλα και υποδομές υψηλής διαθεσιμότητας.

Τρία «στοιχήματα» για την Ευρώπη: Ασφάλεια, Καινοτομία, Οικοσύστημα

Ο Ethan Chen, Πρόεδρος της Huawei Cloud Europe, παρουσίασε τρεις στρατηγικούς πυλώνες για την ευρωπαϊκή αγορά:

Ανθεκτικότητα & Ασφάλεια: Με πάνω από 800 ημέρες απρόσκοπτης λειτουργίας και την υποδομή KooVerse (παγκόσμιο latency 50 ms), η Huawei Cloud προσφέρει κορυφαία σταθερότητα και 24/7 υποστήριξη από πέντε τοπικές ομάδες.

2. Καινοτομία: Με αρχιτεκτονική CloudMatrix384 και μοντέλα βιομηχανιών, η Huawei Cloud επιταχύνει έξυπνες αναβαθμίσεις σε 30+ κλάδους.

3. Οικοσύστημα: Λειτουργώντας ως γέφυρα μεταξύ Κίνας και Ευρώπης, προωθεί συνεργασίες σε τεχνολογία, αγορές και κανάλια για αμοιβαία ανάπτυξη.

Νέα Εποχή Υποδομών – Το τρίτο Data Center στην Ιρλανδία

Η Huawei ανακοίνωσε την έναρξη του τρίτου Availability Zone (AZ) στην Ιρλανδία στις αρχές του 2026, μια επένδυση που ενισχύει σημαντικά την υποδομή cloud στην Ευρώπη:

10x μεγαλύτερη αξιοπιστία σε αποθήκευση και βάσεις δεδομένων,

5x αυξημένη χωρητικότητα και ισχύ για απαιτητικές υπηρεσίες,

Φιλοξενία του AI agent platform “Versatile”, που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να δημιουργούν έξυπνους πράκτορες σε λίγες ώρες.

Multi-Cloud στρατηγική: 4 δρόμοι για την καινοτομία

Η Janice Peng, Διευθύντρια Huawei Cloud Europe, παρουσίασε τέσσερις κατευθύνσεις που καθορίζουν τη multi-cloud στρατηγική:

Ευέλικτη Υποδομή: Δημόσιο, υβριδικό και dedicated cloud για κάθε ανάγκη (μαζί με το νέο Huawei Cloud Stack 8.6).

Cloud Native Ευελιξία: Νέες serverless υπηρεσίες CCE Autopilot και CCI προσφέρουν ταχύτητα, επεκτασιμότητα και έξυπνη διαχείριση.

Έξυπνη Διακυβέρνηση Δεδομένων: Η πλατφόρμα DataArts συνδυάζεται με GaussDB, TaurusDB και GeminiDB για πλήρη έλεγχο δεδομένων σε multi-cloud περιβάλλον.

Καινοτόμες AI Πλατφόρμες: Το ModelArts και το Versatile δίνουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να δημιουργούν, εκπαιδεύουν και αναπτύσσουν AI agents σε λίγα λεπτά.

Πραγματικές εφαρμογές: Cloud στην πράξη

Το Πανεπιστήμιο Óbuda στην Ουγγαρία χρησιμοποίησε Huawei Cloud για να δημιουργήσει AI chatbot, εφαρμογή “έξυπνης” διδασκαλίας και ερευνητική πλατφόρμα , εξυπηρετώντας 14.000 φοιτητές μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Η Eniro Group , η μεγαλύτερη μηχανή αναζήτησης της Ευρώπης, μετέφερε τις υποδομές της στο Huawei Cloud, μειώνοντας το TCO κατά 40% .

Ο όμιλος Barceló, με πάνω από 250 ξενοδοχεία σε 22 χώρες, μεταφέρει τα core συστήματά του στο Huawei Cloud, ενισχύοντας big data αναλύσεις και την εμπειρία πελατών με AI.

Cloud for Good: Τεχνολογία για βιώσιμη ανάπτυξη

O Aka Dai, Διευθυντής Huawei Cloud Marketing, παρουσίασε το πρόγραμμα “Cloud for Good”, δείχνοντας πώς το cloud και η τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να προωθήσουν πράσινες και κοινωνικά ωφέλιμες λύσεις:

προστασία οικοσυστημάτων,

ενίσχυση αγροτικής παραγωγής,

AI για ιατρικούς ελέγχους,

εκπαίδευση νέων τεχνικών στην Ευρώπη.

Η εκδήλωση απέδειξε ότι η Huawei Cloud αποτελεί έναν αξιόπιστο, ασφαλή και “ανοιχτό” πολυ-cloud συνεργάτη, που ενώνει την τεχνολογία με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Με στόχο μια ευφυή, συνεργατική και πράσινη Ευρώπη, η Huawei συνεχίζει να χτίζει το ψηφιακό της μέλλον μαζί με τους πελάτες και συνεργάτες της.