Το ΤΑΕΠ Λευκωσίας αλλάζει: Περισσότερες κλίνες, νέο Παιδιατρικό και εκπαίδευση προσωπικού

Με σημαντικές αναβαθμίσεις στη στελέχωση, στις υποδομές και στις υπηρεσίες του, το Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας βρίσκεται σε φάση ουσιαστικού εκσυγχρονισμού, με στόχο την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Το τμήμα, που εξυπηρετεί δεκάδες χιλιάδες περιστατικά κάθε χρόνο, ενισχύεται με νέο Παιδιατρικό ΤΑΕΠ, επιπλέον κλίνες και συστηματική εκπαίδευση του προσωπικού.

Συνεχής 24ωρη λειτουργία και μεγάλος όγκος περιστατικών

Το ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας λειτουργεί σε 24ωρη βάση και εξυπηρετεί ετησίως 65.000–70.000 ασθενείς, εκ των οποίων 12.000–14.000 είναι παιδιά.

Στελέχωση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού

Στο τμήμα υπηρετούν 18 ιατροί, ανάμεσά τους και ο Προϊστάμενος Δρ. Σάββας Σάββα, με την ακόλουθη σύνθεση ειδικοτήτων:

4 Παθολόγοι

6 Γενικοί Ιατροί

3 Χειρουργοί

3 Ορθοπεδικοί

2 Γενικοί Ιατροί

Το ΤΑΕΠ υποστηρίζεται επίσης από 69 νοσηλευτές, καθώς και από γραμματειακό προσωπικό, κλητήρες, καθαρίστριες και βοηθούς θαλάμου.

Επενδύσεις στη μετεκπαίδευση του προσωπικού

Τόσο το ιατρικό όσο και το νοσηλευτικό προσωπικό παρακολουθούν προγράμματα ALS (Advanced Life Support) και ATLS (Advanced Trauma Life Support). Η συντριπτική πλειοψηφία κατέχει και τα δύο διπλώματα, ενώ γίνεται μέριμνα ώστε όλοι να ολοκληρώσουν τις εκπαιδεύσεις. Το νοσηλευτικό προσωπικό εκπαιδεύεται επίσης στη διαλογή των ασθενών, γεγονός που έχει βελτιώσει την ορθή κατηγοριοποίηση και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιστατικών.

Έναρξη και λειτουργία του Παιδιατρικού ΤΑΕΠ

Από την 1η Φεβρουαρίου 2023 λειτουργεί το Παιδιατρικό ΤΑΕΠ, στελεχωμένο με 12 Παιδιάτρους. Η δημιουργία του χαιρετίστηκε ιδιαίτερα, καθώς πλέον τα παιδιατρικά περιστατικά διαχωρίζονται πλήρως από τα περιστατικά ενηλίκων.

Μοναδικό Κέντρο Τραύματος στην Κύπρο

Το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας διαθέτει Κέντρο Τραύματος, στο οποίο συμμετέχει προσωπικό του ΤΑΕΠ (ιατροί και νοσηλευτές). Η ομάδα τραύματος, που λειτουργεί από την 1η Ιανουαρίου 2023, αποτελεί τη μοναδική οργανωμένη ομάδα στην Κύπρο και έχει συμβάλει καθοριστικά στη διαχείριση τραυματιών, βάσει συγκεκριμένων πρωτοκόλλων και διαδικασιών.

Υποδομές και ανακαίνιση του ΤΑΕΠ

Σήμερα, το ΤΑΕΠ διαθέτει 21 κλίνες, από τις οποίες οι τρεις είναι πλήρως εξοπλισμένες με προδιαγραφές Μονάδας Εντατικής Θεραπείας για αντιμετώπιση βαρύτατων περιστατικών. Το Τμήμα τελεί υπό ανακαίνιση και λειτουργεί προσωρινά σε δύο απομακρυσμένους χώρους, κάτι που δημιουργεί λειτουργικές δυσκολίες. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, οι κλίνες θα αυξηθούν σε 30, γεγονός που αναμένεται να επιλύσει τα περισσότερα προβλήματα.

Το εύρος των περιστατικών και οι προκλήσεις

Τα περιστατικά που διαχειρίζεται το ΤΑΕΠ περιλαμβάνουν τραύματα, καρδιολογικά και πνευμονολογικά περιστατικά λοιμώξεις και παιδιατρικά περιστατικά. Παράλληλα, το τμήμα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις που σχετίζονται με τον αυξημένο όγκο προσέλευσης, με περιστατικά που δεν απαιτούν επείγουσα φροντίδα, καθώς και με πολυνοσηρότητες που συχνά απαιτούν τη συνεργασία πολλών ειδικοτήτων. Ωστόσο, βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαραίτητες διαδικασίες και παρεμβάσεις ώστε οι προκλήσεις αυτές να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά και να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του ΤΑΕΠ.

Βήματα βελτίωσης και αποσυμφόρησης του ΤΑΕΠ

Έχουν γίνει σημαντικές ενέργειες για την επίλυση των προβλημάτων. Με την πρόσληψη ακόμη δύο ιατρών, η στελέχωση θα θεωρείται πλήρης. Από την 1η Ιουνίου 2023 εφαρμόζεται το FAST TRACK, μέσω του οποίου ιατροί του ΤΑΕΠ διεκπεραιώνουν περιστατικά κατηγορίας 4–5 (ελαφράς βαρύτητας), αποσυμφορώντας σημαντικά τη λειτουργία του τμήματος. Παράλληλα, και η λειτουργία του Παιδιατρικού ΤΑΕΠ συνέβαλε στη μείωση του φόρτου στο ΤΑΕΠ ενηλίκων.

Συνεχής ενίσχυση της επείγουσας φροντίδας

Με τις αναβαθμίσεις που υλοποιούνται, τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού και τη στενή συνεργασία όλων των ειδικοτήτων και υπηρεσιών του Νοσοκομείου, το ΤΑΕΠ παραμένει προσηλωμένο στην παροχή ασφαλούς, άμεσης και ποιοτικής φροντίδας σε κάθε ασθενή. Η σταδιακή ολοκλήρωση των έργων και των οργανωτικών βελτιώσεων ενισχύει ακόμη περισσότερο την επιχειρησιακή ετοιμότητα του τμήματος, ανταποκρινόμενο με συνέπεια στις ανάγκες της επείγουσας ιατρικής.

Περισσότερες πληροφορίες για το ΤΑΕΠ ΓΝ Λευκωσίας στον σύνδεσμο που ακολουθεί: https://www.shso.org.cy/clinic/tmima-atychimaton-kai-epeigonton-peristatikon-2/.