Το νόμιμο κράτος παίρνει έγκριση από το παράνομο κράτος;

Λες «η ελληνική διοίκηση της νότιας Κύπρου συνήψε συμφωνία θαλάσσιας αρμοδιότητας με τον Λίβανο». Να το διορθώσουμε. Δεν υπάρχει στον κόσμο κράτος με το όνομα «ελληνική διοίκηση της νότιας Κύπρου». Αυτή η συμφωνία συνήφθη με την Κυπριακή Δημοκρατία. Λες πως «δεν μπορεί να γίνει αποδεχτή η σύναψη μιας συμφωνίας εξ ονόματος του νησιού με παραγνώριση της βούλησης των Τουρκοκυπρίων». Να ρωτήσουμε: Έχουν βούληση οι Τουρκοκύπριοι; Δεν λέμε όλοι μεγαλοφώνως εδώ ότι η πολιτική μας βούληση έχει τύχει σφετερισμού; Σε ποια βούληση αναφέρεσαι; Αναφέρεσαι σε «δύο κυριαρχικά ίσους στην Κύπρο». Να το ρωτήσουμε και αυτό: Εμείς είμαστε στην Κυπριακή Δημοκρατία ή μήπως στην «τουρκική δημοκρατία της βόρειας Κύπρου»; Τίνος είναι αυτή η κυριαρχία; Μήπως δεν είναι η Τουρκική Δημοκρατία η κυρίαρχη στο βόρειο τμήμα της Κύπρου εδώ και 51 χρόνια; Γιατί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποκαλεί την Τουρκία «ανώτατη διοίκηση» εδώ; Εσύ είσαι επικεφαλής της ανώτατης διοίκησης;

Είσαι αποσχιστής. Αποκόπηκες από την Κυπριακή Δημοκρατία. Κατέκτησες με τη βία των όπλων τα εδάφη αυτής της Δημοκρατίας. Έδιωξες του ανθρώπους από τα σπίτια τους, από τα χώματά τους. Ίδρυσες χωριστό κράτος. Δεν είσαι νόμιμος, είσαι παράνομος. Και ενώ τώρα η Κυπριακή Δημοκρατία συνάπτει διεθνείς συμφωνίες, λες ότι το κάνει χωρίς να σε ρωτήσει. Θες να παίρνει έγκριση από εσένα. Πού ξανακούστηκε να παίρνει έγκριση ένα νόμιμο κράτος από ένα παράνομο κράτος! Εσύ τον ρώτησες όταν ίδρυσες μια χωριστή «δημοκρατία» εντός αυτής της Δημοκρατίας; Τον ρώτησες όταν έδινες ψεύτικους τίτλους ιδιοκτησίας για τις περιουσίες των Ελληνοκύπριων πολιτών; Τον ρώτησες όταν πουλούσες σε αλλοδαπούς τα εδάφη που κατέκτησες; Τον ρώτησες όταν μετέφερες εδώ πληθυσμό που διασάλευσε υπερβολικά τη δημογραφική δομή του νησιού; Τον ρώτησες όταν τοποθετούσες υποθαλάσσιο αγωγό νερού, όταν άλλαζες τα ονόματα των χωριών, όταν έκτιζες αεροπορική στρατιωτική βάση εδώ και όταν έκανες μια σειρά συμφωνιών με την Τουρκία τις οποίες αποκαλείς «διεθνείς»; Όμως τώρα απαιτείς να σε ρωτά αυτός. Να πάρει έγκριση από εσένα. Ακόμα δεν πέθαναν τα κοράκια της Αμμοχώστου. Γελάνε με αυτό.

Είσαι νομικός, κύριέ μου. Και πρέπει να σέβεσαι πιο πολύ από όλους μας τον νόμο. Όμως, δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Μήπως δεν είναι μέλος των Ηνωμένων Εθνών η Κυπριακή Δημοκρατία; Δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Και δεν είναι μέλος ακόμα πολλών άλλων διεθνών οργανισμών; Δεν γίνονται αποδεχτές ως νόμιμες παντού οι διεθνείς συμφωνίες που συνάπτει; Ενώ εσύ είσαι επικεφαλής ενός «κράτους» που δεν θεωρείται νόμιμο πουθενά και δεν διαφέρει από φάντασμα στον κόσμο. Ένα πειρατικό κράτος για το οποίο τα Ηνωμένα Έθνη έκαναν έκκληση λέγοντας «μην το αναγνωρίσετε». Παίρνει έγκριση από έναν πειρατή όταν θα συνάψει συμφωνία ένα νόμιμο κράτος; Θες να έχεις λόγο ταυτοχρόνως τόσο στο αποσχιστικό πειρατικό σου κράτος όσο και στο νόμιμο κράτος το οποίο εγκατέλειψες; Λες «είναι δική μου και η Λάρνακα και η Λεμεσός και η Πάφος». Όμως, δεν ανέχεσαι καν να λέει ένας Ελληνοκύπριος «είναι δική μου και η Κερύνεια και η Αμμόχωστος και η Μόρφου». Λες ότι παραβίασε τη βούλησή σου επειδή συνήψε διεθνή συμφωνία; Ποια βούλησή σου; Έχεις βούληση; Ακόμα και το «προεδρικό μέγαρο», στο οποίο κάθεσαι, σου το έκανε εκείνος που σφετερίστηκε τη βούλησή σου. Εκείνος δίνει και τον μισθό σου. Το νόμισμα που χρησιμοποιείς είναι δικό του. Σου χαρίζει ένα παιχνίδι κράτους ανάμεσα στις φτερούγες του που καταφεύγεις. Συνάπτει συμφωνίες μαζί σου για να νομίζεις ότι διαθέτεις πράγματι βούληση. Όταν τον επισκεφθείς σού απλώνει κόκκινο χαλί. Όμως, σε τι ωφελείς εσύ; Να καλύπτεις την κατοχή του εδώ.

Αποφάσισε πλέον. Είμαστε ένας από τους δύο ίσους εταίρους της Κυπριακής Δημοκρατίας; Ή μήπως έχουμε χωριστό κράτος; Φαίνεται πως δεν υπάρχει τόσο δύσκολο πράγμα στον κόσμο όσο το να υπερασπίζεσαι ένα πειρατικό κράτος σαν να είναι νόμιμο. Το αξίωμα στο οποίο εξελέγης δεν είναι προεδρία της δημοκρατίας, είναι ένα προβληματικό αξίωμα ουσιαστικά…