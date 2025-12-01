Στην Λευκωσία σήμερα η Διάσκεψη των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Παρούσα η Ρομπέρτα Μέτσολα

Η Κύπρος φιλοξενεί σήμερα 1η Δεκεμβρίου 2025 τη Διάσκεψη των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε μια συνάντηση που εντάσσεται στην προετοιμασία ενόψει της κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το 2026. Η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα και οι επικεφαλής των πολιτικών ομάδων θα βρίσκονται στη Λευκωσία για επαφές με την πολιτική ηγεσία της χώρας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης θα υποδεχθεί την κα Μέτσολα στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις και διαβουλεύσεις με το Υπουργικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις αναμένεται να επικεντρωθούν στις προτεραιότητες της επερχόμενης Προεδρίας, περιλαμβανομένων ζητημάτων που αφορούν την Ανατολική Μεσόγειο, την ευρωπαϊκή ασφάλεια, την ενέργεια, τη μετανάστευση και τη ψηφιακή και πράσινη μετάβαση.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κατ’ ιδίαν συνάντηση Χριστοδουλίδη – Μέτσολα, ακολουθούμενη από κοινή σύσκεψη των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Στις 19:25 θα δοθεί κοινή συνέντευξη Τύπου και στις 20:00 θα πραγματοποιηθεί επίσημο δείπνο στην Καστελιώτισσα.

Την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα συμμετάσχουν σε διάλογο με μαθητές στην Τεχνική Επαγγελματική Σχολή Λάρνακας, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Christmas in Europe 2025», που συνδιοργανώνεται με το Γραφείο του Ευρωκοινοβουλίου στην Κύπρο.

Η Διάσκεψη θεωρείται μέρος της ευρύτερης διαδικασίας συντονισμού και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ Λευκωσίας και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενόψει της ανάληψης των ευρωπαϊκών καθηκόντων της Κύπρου το επόμενο έτος.