Μην απορείτε για την απαξίωση των πολιτών

Στις 12/9/2025, η Αρχή κατά της Διαφθοράς διαβίβασε στη Νομική Υπηρεσία το πόρισμά της για τον Μαρίνο Σιζόπουλο, κάνοντας λόγο για ενδεχόμενη διάπραξη αδικημάτων διαφθοράς. Ωστόσο, σχεδόν τρεις μήνες μετά, δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση για το εάν θα διενεργηθεί ποινική έρευνα. Την ίδια ώρα, εδώ και επτά μήνες η Νομική Υπηρεσία εξακολουθεί να μελετά την υπόθεση Κούμα, προκειμένου να αποφασίσει εάν θα προχωρήσει ή όχι σε ποινική δίωξη για ασυμβίβαστο. Οι μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται σε τόσο σοβαρές υποθέσεις, οι οποίες θα έπρεπε να εξετάζονται κατά προτεραιότητα, δημιουργούν εύλογα ερωτήματα και υποψίες στην κοινή γνώμη.

ΜΧΣ