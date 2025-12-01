Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Στήλες

Κώδωνας κινδύνου για το υδατικό

ΑΠΟΨΗ ΠΟΛΙΤΗ

Header Image

Ακαδημαϊκές μελέτες δείχνουν ότι οι πολιτικές εξοικονόμησης νερού, όπως υποχρεώσεις μείωσης εξωτερικής χρήσης και τιμολόγηση βάσει κατανάλωσης, μειώνουν την οικιακή χρήση νερού αποτελεσματικά, ιδίως σε περιόδους ξηρασίας.

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει πρωτοφανή υδατική κρίση, με δορυφορικά δεδομένα δύο δεκαετιών από το University College London να αποκαλύπτουν δραματική συρρίκνωση των υδάτινων αποθεμάτων από την Ισπανία και Ιταλία έως Γερμανία και Πολωνία.

Ο Νότος και η Κεντρική Ευρώπη ξηραίνονται ταχύτατα, ενώ ακόμη και τα υπόγεια ύδατα, που θεωρούνταν ανθεκτικά, μειώνονται, με αυξήσεις αντλήσεών τους κατά 6% στην ΕΕ από το 2000 έως 2022 για την κάλυψη αναγκών σε ύδρευση και άρδευση. Στην Ελλάδα, τα αποθέματα στην Αττική έπεσαν στα ιστορικά χαμηλότερα επίπεδα, με μείωση βροχοπτώσεων 25%, αύξηση εξάτμισης 15% και κατανάλωσης 6%, οδηγώντας σε κήρυξη έκτακτης ανάγκης σε Αττική, Λέρο και Πάτμο.

Η Κύπρος, ως χώρα με το υψηλότερο υδατικό στρες στη Νότια Ευρώπη μετά την Ελλάδα (70% εκμετάλλευση διαθέσιμου νερού), βιώνει ήδη τις συνέπειες. Τα φράγματα έφτασαν το 11% πληρότητας (33 εκατ. κ.μ.) τον Οκτώβριο 2025, από 27% πέρυσι, ενώ προβλέπεται πτώση στα 8 εκατ. κ.μ. στα νότια φράγματα και 1,7 εκατ. κ.μ. στην Πάφο μέχρι το τέλος του έτους. Η γεωργία υφίσταται μείωση 50% στις διαθέσιμες ποσότητες για πότισμα, η αφαλάτωση λειτουργεί στο μέγιστο και η τουριστική αύξηση εντείνει την πίεση.

Παρά τα έργα αφαλάτωσης και ανακύκλωσης (90% άρδευση από επεξεργασμένα ύδατα), η Κύπρος χρειάζεται μαζική αφύπνιση. Χωρίς ευαισθητοποίηση, η επισιτιστική ασφάλεια και οι ευαίσθητοι οικότοποι κινδυνεύουν, όπως στην Ισπανία. Η Κύπρος οφείλει να μετατρέψει τον «κόκκινο συναγερμό» σε δράση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Κύπρος βυθίζεται στην πιο σοβαρή κρίση λειψυδρίας της τελευταίας δεκαετίας. Νοικοκυριά και επιχειρήσεις σπαταλούν καθημερινά το νερό, εντείνοντας την κρίση. Την ίδια ώρα η γεωργία υποφέρει και ο τουρισμός πιέζει την κατάσταση. Χωρίς μαζική ευαισθητοποίηση, τα έργα αφαλάτωσης δεν αρκούν –κάθε σταγόνα μετράει.

Ακαδημαϊκές μελέτες δείχνουν ότι οι πολιτικές εξοικονόμησης νερού, όπως υποχρεώσεις μείωσης εξωτερικής χρήσης και τιμολόγηση βάσει κατανάλωσης, μειώνουν την οικιακή χρήση νερού αποτελεσματικά, ιδίως σε περιόδους ξηρασίας.

Στη Νότια Ευρώπη και Κύπρο, έρευνες τονίζουν την ανάγκη ολοκλήρωσης τεχνολογιών άρδευσης με οικονομικά κίνητρα για αγροτικές εξοικονομήσεις, ενώ επιδοτήσεις συσκευών εξοικονόμησης συχνά αποτυγχάνουν λόγω μη λήψης υπόψη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία Πλαισίου για το Νερό (2000/60/ΕΚ) προάγει πλήρη ανάκτηση κόστους, συμπεριλαμβάνοντας σπανιότητα και περιβαλλοντικό κόστος.

Κάθε νοικοκυριό και επιχείρηση πρέπει να δει το νερό ως πολύτιμο αγαθό –αλλιώς η «σύνθετη λειψυδρία» θα πλήξει οικονομία και κοινωνία. Η Κύπρος χρειάζεται έναν πολιτισμό εξοικονόμησης, όχι μόνο νόμους.

Tags

Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα