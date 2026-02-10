Η Κομισιόν εγκρίνει την εξαγορά €27 δισ. υπηρεσιών cloud της Wiz από τη Google

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε χωρίς όρους, την Τρίτη, σύμφωνα με τον Κανονισμό για τις Συγκεντρώσεις της ΕΕ, την προτεινόμενη εξαγορά της Wiz με έδρα τις ΗΠΑ και κόστος 27 δισ., από τη θυγατρική της επίσης Αμερικάνικης Alphabet, Google. Μετά από εκτεταμένη έρευνα, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η συναλλαγή δεν θα προκαλέσει προβλήματα ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Ζώνη (ΕΟΧ).

Η Google, μέσω της πλατφόρμας Google Cloud Platform, προσφέρει υποδομή cloud και υπηρεσίες ασφάλειας cloud, τόσο στους χρήστες της όσο και, σε περιορισμένο βαθμό, σε χρήστες άλλων παρόχων cloud. Από την πλευρά της, η Wiz ειδικεύεται σε πλατφόρμες προστασίας εφαρμογών cloud-native, παρέχοντας σε μεγάλες επιχειρήσεις μια ενιαία πλατφόρμα ασφάλειας για την προστασία των εφαρμογών τους από κυβερνοαπειλές σε διαφορετικά περιβάλλοντα cloud. Η εξαγορά αυτή εντάσσεται στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο της ασφάλειας cloud, όπου και οι δύο εταιρείες είναι ενεργές. Σύμφωνα με τις εταιρείες, η συναλλαγή θα επιταχύνει δύο βασικές τάσεις στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης: τη βελτίωση της ασφάλειας cloud και τη δυνατότητα χρήσης πολλαπλών cloud (multi-cloud).

Η Επιτροπή διεξήγαγε εκτεταμένη έρευνα, συλλέγοντας ανατροφοδότηση από πελάτες και ανταγωνιστές στον τομέα της ασφάλειας και της υποδομής cloud. Σύμφωνα με την Κομισιόν, υπάρχουν αρκετές αξιοπιστες εναλλακτικές λύσεις για τους πελάτες, σε περίπτωση που η Google αποφασίσει να «δέσει» την πλατφόρμα της Wiz με τα υπάρχοντα προϊόντα της ή αν η πλατφόρμα της Wiz σταματήσει να υποστηρίζει άλλα cloud εκτός από αυτό της Google.

Ακόμη, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα δεδομένα στα οποία θα έχει πρόσβαση η Google μέσω της εξαγοράς δεν είναι εμπορικά ευαίσθητα και είναι γενικά προσβάσιμα από άλλες εταιρείες λογισμικού ασφάλειας.

Η συναλλαγή κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 6 Ιανουαρίου 2026. Αν και δεν πληρούσε τα όρια κύκλου εργασιών του Κανονισμού για τις Συγκεντρώσεις της ΕΕ, η Επιτροπή δέχθηκε αίτημα παραπομπής από τη Google, καθώς η συναλλαγή μπορούσε να ελεγχθεί βάσει των εθνικών νόμων για τον ανταγωνισμό σε τουλάχιστον τρία κράτη μέλη (Κύπρος, Ιρλανδία, Σουηδία). Η Επιτροπή ενέκρινε την παραπομπή στις 29 Ιουλίου 2025, και σήμερα κατέληξε ότι η συναλλαγή δεν θα δημιουργήσει προβλήματα ανταγωνισμού σε καμία από τις εξεταζόμενες αγορές στην ΕΟΧ και ενέκρινε την εξαγορά χωρίς όρους.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ