Για επερχόμενα μαζικά χτυπήματα κατά της Χαμάς, μεταδίδουν ΜΜΕ στο Ισραήλ

Ολοένα και πιθανότερο μοιάζει το ενδεχόμενο το Ισραήλ να αναλάβει δράση εναντίον των εναπομεινασών εστιών της Χαμάς στη Γάζα, μετά την επαναλαμβανόμενη άρνηση της τελευταίας να αφοπλιστεί, όπως προνοεί η Β’ Φάση του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ, στο οποίο η οργάνωση είχε αρχικά συναινέσει, όπως αναφέρουν σημερινά δημοσιεύματα σε μεγάλα ισραηλινά ΜΜΕ (Γεντιότ Αχρονότ, Μααρίβ κ.ά.), τα οποία μεταφέρουν και τη θέση του IDF ότι η Χαμάς ανασυγκροτείται και αυξάνει τη συχνότητα των επιθέσεών της.

Η ανάληψη στρατιωτικής δράσης είχε τεθεί και από τον ίδιο τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, την περασμένη εβδομάδα. Ο Κατζ είχε προειδοποιήσει ότι, εάν η Χαμάς δεν συμμορφωθεί με τις πρόνοιες του σχεδίου Τραμπ για αφοπλισμό, το Ισραήλ θα την αφοπλίσει το ίδιο. Παράλληλα, είχαν διαρρεύσει στον Τύπο πληροφορίες ότι γίνονται προετοιμασίες προς την κατεύθυνση αυτή. Οι προετοιμασίες, σύμφωνα με τις νέες αναφορές, κορυφώνονται.

Η Χαμάς υποστηρίζει ότι ουδέποτε συμφώνησε να καταθέσει τα όπλα. Παράλληλα, αναφέρει ότι δεσμεύτηκε μόνο ως προς την Α’ Φάση του Σχεδίου Τραμπ, κάτι που το Ισραήλ και οι ΗΠΑ απορρίπτουν.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο IDF φέρεται έτοιμος να πλήξει σημεία της Γάζας, με κυριότερο τη Ντέιρ αλ-Μπάλαχ και τις πέριξ αυτής συνοικίες της κεντρικής Γάζας.

Ο Διεθνής Εκπρόσωπος Τύπου του IDF, αντισυνταγματάρχης Ναντάβ Σιοσάνι, είχε επιβεβαιώσει στα τέλη Ιανουαρίου από τη Λωρίδα της Γάζας ότι οι σημαντικότεροι πυρήνες της Χαμάς ενδέχεται να βρίσκονται εντός της πόλης αυτής, η οποία, ας σημειωθεί, βάσει στοιχείων των Ηνωμένων Εθνών, είναι η «λιγότερο» πληγείσα από τον πόλεμο, με το 49% των κτηρίων της να έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπήρξαν σημαντικές χερσαίες επιχειρήσεις στην πόλη, όπως ούτε και στον άλλο θεωρούμενο ως σημαντικό πυρήνα της Χαμάς, στην περιοχή του Μαουάσι, στον νότο.

Οι ιδιαιτερότητες αυτές οδήγησαν στη συγκέντρωση των τρομοκρατικών πυρήνων εκεί, αλλά και μεγάλου αριθμού αμάχων, γεγονός που αποτελεί την κύρια ανησυχία σε περίπτωση ανάληψης δράσης από τον ισραηλινό στρατό.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν σήμερα τα ισραηλινά ΜΜΕ, ο λόγος που ο IDF είχε αποφύγει να επεκτείνει εκεί τις επιχειρήσεις του ήταν, αφενός, το ζήτημα της μεγάλης συγκέντρωσης αμάχων και, αφετέρου, το γεγονός ότι στην περιοχή το Ισραήλ γνώριζε πως κρατούνταν αρκετοί από τους τελευταίους ομήρους της 7ης Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές οι επιθέσεις αναμένεται να είναι σφοδρές.

