Σουηδή κατέθεσε μήνυση κατά άντρα που αναγνώρισε ως βιαστή της στα αρχεία Έπσταϊν

Μια Σουηδή, ηλικίας 56 ετών, κατέθεσε σήμερα μήνυση στο Παρίσι, υποστηρίζοντας πως αναγνώρισε τον άνδρα που κατηγορεί για τον βιασμό της τη δεκαετία του 1990, σε μια φωτογραφία που περιλαμβάνεται στα αρχεία Έπστιν, όπως μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο πηγή προσκείμενη στην υπόθεση.

Η Έμπα Κάρλσον κατηγορεί τον Ντάνιελ Σ., τον οποίο γνώρισε στη Σουηδία, πως την πήγε πρώτα στο Μονακό και κατόπιν στη Γαλλία, υποσχόμενός της καριέρα μοντέλου, σύμφωνα με τη μήνυση, που περιήλθε στη γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων, η οποία κατατέθηκε στην εισαγγελία του Παρισιού.

Η 56χρονη κατηγορεί τον άντρα πως τη βίασε στην πισίνα μιας οικίας στις Κάννες, προτού την οδηγήσει ενώπιον του Ζεράλ Μαρί, ενός πρώην διευθυντή του πρακτορείου μοντέλων "Elite".

Η καταγγέλλουσα είχε καταθέσει μήνυση για βιασμό το 2020 σε βάρος του Ζεράλ Μαρί, όμως η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο λόγω παραγραφής. Δεν είχε στραφεί νομικά κατά του Ντάνιελ Σ., διότι δεν γνώριζε την ταυτότητά του.

Η γυναίκα επιβεβαίωσε πως τον αναγνώρισε, 36 χρόνια μετά, σε φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στο πλαίσιο της υπόθεσης Έπστιν. Ο σύντροφός της, που είχε γνωρίσει τον Ντάνιελ Σ., δήλωσε πως επίσης τον αναγνωρίζει.

Το όνομα του Ντάνιελ Σ. εμφανίζεται σε διάφορες συνομιλίες με τον Τζέφρι Έπστιν, τις οποίες δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης και περιήλθαν στη γνώση του AFP.

«Η κ. Κάρλσον ελπίζει πως η εισαγγελία του Παρισιού θα ασχοληθεί με τη μήνυσή της προκειμένου να καταστεί δυνατή μία έρευνα για πράξεις βιασμού και εμπορίας ανθρώπων, με στόχο να αναλυθεί ο τρόπος δράσης του Ντάνιελ Σ., να καθοριστεί εάν αυτές οι πράξεις έχουν επαναληφθεί, να αποκαλυφθούν οι δραστηριότητες της οργάνωσης και εάν είναι αναγκαίο να ταυτοποιηθούν πιθανά θύματα εγκλημάτων που δεν έχουν ακόμη παραγραφεί», δήλωσε η δικηγόρος της Αν Κλερ Λεζέν, σε επικοινωνία με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.