Η μακρόχρονη φιλία της Σιλά Ιντζίρλι με τον Στέφανο: «Το 1993 πήγαμε με το ίδιο λεωφορείο στο Φεστιβάλ της ΕΔΟΝ»

Η νέα Πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (ΡΤΚ), Σιλά Ουσάρ Ιντζίρλι, πραγματοποίησε την Τρίτη, επικεφαλής αντιπροσωπείας του κόμματος, επίσκεψη στα κεντρικά γραφεία του ΑΚΕΛ, στη Λευκωσία, όπου είχε συνάντηση με αντιπροσωπεία του ΑΚΕΛ, με επικεφαλής τον Γενικό Γραμματέα του κόμματος, Στέφανο Στεφάνου. Τα δύο κόμματα επιβεβαίωσαν, σύμφωνα με τις δηλώσεις των ηγετών τους, τη δέσμευσή τους για κοινή δράση με στόχο τη διάρρηξη του αδιεξόδου στο Κυπριακό και την επίτευξη λύσης διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα.

Η συνάντηση των αντιπροσωπειών των δύο κομμάτων διήρκεσε περίπου μιάμιση ώρα και στο επίκεντρό της βρέθηκε η αναζήτηση τρόπων επανεκκίνησης των διαπραγματεύσεων, από το σημείο όπου διακόπηκαν το 2017 στο Κραν Μοντανά, με διαφύλαξη των συγκλίσεων και αξιοποίηση του πλαισίου Γκουτέρες.

Σε δηλώσεις, μετά το τέλος της συνάντησης, ο Στέφανος Στεφάνου εξέφρασε την ανησυχία του ότι η κινητικότητα γύρω από το Κυπριακό, καθώς και οι συναντήσεις μεταξύ των ηγετών των δύο κοινοτήτων, «δεν έχουν αποδώσει εκείνα τα αποτελέσματα που θα καλλιεργήσουν την αισιοδοξία ότι μπορούμε να πετύχουμε τον στόχο της διάρρηξης του αδιεξόδου».

Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ είπε ότι η καταγραφή των συγκλίσεων πρέπει να στοχεύει στη διαφύλαξή τους «και όχι τελικά να καταστραφούν ή να διαγραφούν συγκλίσεις που θα αυξήσουν την απόσταση που υπάρχει μέχρι τη λύση». Υπενθύμισε μάλιστα ότι ο ΓΓ του ΟΗΕ είχε δηλώσει πως στο Κραν Μοντανά «είχαμε φτάσει ένα μίλι μακριά από τη λύση», αναφέροντας πως «αυτό το μίλι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να διανύσουμε».

Από την πλευρά της, η Σιλά Ουσάρ Ιντζίρλι, σε δηλώσεις της, αναφέρθηκε στον κίνδυνο μονιμοποίησης της διαίρεσης του νησιού, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η ανάδειξη του Τουφάν Έρχιουρμαν – προηγούμενου προέδρου του ΡΤΚ – ως ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας με ποσοστό 63%, αποτελεί ισχυρή επιβεβαίωση της βούλησης των Τουρκοκυπρίων για λύση. «Αυτό είναι μια επιτυχία για όλους και όλες που θέλουν την ειρήνη, θέλουν τη λύση», ανέφερε.

Η Πρόεδρος του ΡΤΚ εξέφρασε επίσης την υποστήριξή της στις προσπάθειες της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, καθώς και στη συνάντηση του Τουφάν Έρχιουρμαν με τον ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, στη Νέα Υόρκη.

Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και ενίσχυση συνεργασίας

Και οι δύο πλευρές αναγνώρισαν τη σημασία των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, συμφωνώντας ότι πρέπει να προωθηθούν περαιτέρω. Ο κ. Στεφάνου επεσήμανε πως τα μέτρα αυτά «δεν υποκαθιστούν τη λύση του Κυπριακού». Η κ. Ιντζίρλι είπε ότι τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης «παίζουν καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία κλίματος λύσης» και ότι η διαδικασία δεν πρέπει να είναι «ανοιχτού τέλους» αλλά να βασίζεται στις υφιστάμενες συγκλίσεις.

Τα δύο κόμματα συμφώνησαν στην ενίσχυση και ενταντικοποίηση της συνεργασίας τους μέσω κοινών ομάδων εργασίας που έχουν συσταθεί εδώ και καιρό και ασχολούνται με ζητήματα που αφορούν τις δύο κοινότητες. «Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε τόσο για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο κοινοτήτων αλλά και για να προωθήσουμε τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού», δήλωσε ο κ. Στεφάνου. Η κ. Ιντζίρλι εξέφρασε την ευχή «στο νησί μας να έρθει, όσο δυνατόν συντομότερα, λύση και ειρήνη».

Η συνάντηση σημαδεύτηκε από ένα ιδιαίτερα θερμό κλίμα. Στην αρχή, ο Στέφανος Στεφάνου καλωσόρισε τη νέα ηγεσία του ΡΤΚ, υπογραμμίζοντας τις «ιστορικές, παραδοσιακές, αδελφικές σχέσεις των δύο κομμάτων» και τονίζοντας ότι τα ενώνει «η κοινή έγνοια για το πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε το παρόν και το μέλλον του λαού μας, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, στον κοινό μας τόπο, στην κοινή μας πατρίδα, την Κύπρο».

Η κ. Ιντζίρλι ανέτρεξε σε μια προσωπική ανάμνηση από τον Ιούλιο του 1993, όταν ως 20χρονη φοιτήτρια – σε μια εποχή σκληρών συνοριακών περιορισμών – βρέθηκε στο ίδιο λεωφορείο με τον Στέφανο Στεφάνου, κατευθυνόμενοι στο φεστιβάλ της ΕΔΟΝ στη Λεμεσό, με σύνθημα «Όλοι οι Κύπριοι είναι αδέλφια». «Αυτή τη φιλία που βασίζεται σε σχέση πολλών ετών, τη θεωρούμε από τις πιο δυναμικές πλευρές του κοινού μας αγώνα», σημείωσε.

Ο κ. Στεφάνου ευχήθηκε επίσης καλή δύναμη στη νέα Πρόεδρο του ΡΤΚ

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο Στέφανος Στεφάνου και η Σιλά Ουσάρ Ιντζίρλι αντάλλαξαν αναμνηστικά δώρα.

Πηγή: ΚΥΠΕ