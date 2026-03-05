Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Αυτό είναι το ψηφοδέλτιο της ΕΔΕΚ στην επαρχία Λεμεσού - Καθηγητές, κοινοτάρχες, δικηγόροι και πλοίαρχος

Η ΕΔΕΚ προχώρησε στην ανακοίνωση του ψηφοδελτίου της στην Επαρχία Λεμεσού για τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου.

Αναλυτικά οι υποψήφιοι:

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΕΔΕΚ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

Γεωργίου Ανδρομάχη – Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος

Δημητρίου Δήμητρα - Νομικός

Κωνσταντίνου Άδωνης – Διεθνολόγος, Μέλος Πολιτικού Γραφείου ΕΔΕΚ

Κωνσταντίνου Λάκης – Πρώην στρατιωτικός στην Ομάδα Ασφαλείας Εθνικής Φρουράς

Λευκαρίτης Σάββας – Κοινοτάρχης Κάτω Πολεμιδιών – Ελεύθερος επαγγελματίας

Λυσάνδρου Λύσανδρος - Νομικός

Μετζίτικος Νίκος - Νομικός

Νεοκλέους Αγγέλα – Καθηγήτρια Φιλόλογος

Πιττάκαρας Πάρης – Καθηγητής Πανεπιστημίου

Στυλιανού Γιάννος – Διευθυντής Πωλήσεων Διεθνούς Ομίλου

Τσιάκκας Γιώργος – Πλοίαρχος, Κοινοτάρχης Ενορίας Αγίου Ιωάννη

Χατζηκλεάνθους Νικόλας – Επαρχιακός Διευθυντής Ιδιωτικής Εταιρίας

 

