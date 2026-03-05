Αυτό είναι το ψηφοδέλτιο της ΕΔΕΚ στην επαρχία Λεμεσού - Καθηγητές, κοινοτάρχες, δικηγόροι και πλοίαρχος

Η ΕΔΕΚ προχώρησε στην ανακοίνωση του ψηφοδελτίου της στην Επαρχία Λεμεσού για τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου.
Αναλυτικά οι υποψήφιοι:
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΕΔΕΚ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
Γεωργίου Ανδρομάχη – Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος
Δημητρίου Δήμητρα - Νομικός
Κωνσταντίνου Άδωνης – Διεθνολόγος, Μέλος Πολιτικού Γραφείου ΕΔΕΚ
Κωνσταντίνου Λάκης – Πρώην στρατιωτικός στην Ομάδα Ασφαλείας Εθνικής Φρουράς
Λευκαρίτης Σάββας – Κοινοτάρχης Κάτω Πολεμιδιών – Ελεύθερος επαγγελματίας
Λυσάνδρου Λύσανδρος - Νομικός
Μετζίτικος Νίκος - Νομικός
Νεοκλέους Αγγέλα – Καθηγήτρια Φιλόλογος
Πιττάκαρας Πάρης – Καθηγητής Πανεπιστημίου
Στυλιανού Γιάννος – Διευθυντής Πωλήσεων Διεθνούς Ομίλου
Τσιάκκας Γιώργος – Πλοίαρχος, Κοινοτάρχης Ενορίας Αγίου Ιωάννη
Χατζηκλεάνθους Νικόλας – Επαρχιακός Διευθυντής Ιδιωτικής Εταιρίας