MacBook Neo, AirPods Max 2 και ανησυχίες για Meta: Τα tech νέα της εβδομάδας

Με επίκεντρο τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο της τεχνολογίας, το νέο επεισόδιο του Primetime Tech φέρνει στο προσκήνιο τις συζητήσεις γύρω από τα νέα προϊόντα της Apple, τα ζητήματα ιδιωτικότητας στη Meta και τις επόμενες καινοτομίες στα smartphones.

Το MacBook Neo και η «στροφή» στην προσιτή Apple

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει το νέο MacBook Neo, το οποίο παρουσιάζεται ως η πιο οικονομική επιλογή της Apple μέχρι σήμερα. Η συσκευή απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές και καθημερινούς χρήστες, καλύπτοντας βασικές ανάγκες όπως εργασία γραφείου και απλή χρήση εφαρμογών.

Παρά την απλοποιημένη κατασκευή και τη χρήση επεξεργαστή που παραπέμπει σε κινητές συσκευές, οι πρώτες δοκιμές δείχνουν ότι μπορεί να ανταποκριθεί ακόμη και σε πιο απαιτητικές εργασίες, χωρίς ωστόσο να στοχεύει σε επαγγελματική χρήση.

AirPods Max 2 χωρίς μεγάλες αλλαγές

Στο ίδιο πλαίσιο, η Apple παρουσίασε και τα AirPods Max 2, τα οποία όμως δεν φέρνουν ριζικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με την προηγούμενη γενιά.

Οι βελτιώσεις περιορίζονται κυρίως στο νέο H2 chip, στην καλύτερη ακύρωση θορύβου και σε μικρές αναβαθμίσεις στην ποιότητα ήχου. Όπως επισημαίνεται, για τους χρήστες της πρώτης γενιάς δεν προκύπτει ουσιαστικός λόγος αναβάθμισης, κάτι που ενδέχεται να λειτουργήσει θετικά για όσους σκέφτονται να αγοράσουν το παλαιότερο μοντέλο.

Meta και ερωτήματα για τα προσωπικά δεδομένα

Ένα από τα πιο συζητημένα θέματα αφορά τα έξυπνα γυαλιά της Meta και τους ισχυρισμούς ότι υλικό χρηστών ενδέχεται να χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Παρότι δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη εικόνα για το εύρος ή την ακρίβεια των καταγγελιών, το ζήτημα επαναφέρει στο προσκήνιο τις ανησυχίες γύρω από την ιδιωτικότητα και τη χρήση δεδομένων. Η συζήτηση εστιάζει κυρίως στο τι συμβαίνει με υλικό που αποθηκεύεται σε cloud υπηρεσίες και κατά πόσο οι χρήστες γνωρίζουν τους όρους χρήσης.

Η επόμενη μέρα στα smartphones

Την ίδια ώρα, οι κατασκευαστές αναζητούν το επόμενο μεγάλο βήμα στην εξέλιξη των smartphones. Νέα concepts περιλαμβάνουν αποσπώμενα camera modules με μαγνητική σύνδεση, αλλά και υβριδικές συσκευές με αποσπώμενες οθόνες που μετατρέπονται σε wearables.

Παρότι πολλές από αυτές τις ιδέες βρίσκονται ακόμη σε πειραματικό στάδιο, αποτυπώνουν την προσπάθεια της βιομηχανίας να ξεφύγει από τον «στατικό» σχεδιασμό των τελευταίων ετών και να επαναπροσδιορίσει τη χρήση του κινητού.