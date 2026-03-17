Ποιος είναι ο Τζο Κεντ που σήκωσε ανάστημα στον Τραμπ και παραιτήθηκε για το Ιράν - Η απάντηση του Αμερικανού προέδρου

Στην Ουάσιγκτον, οι διαφωνίες σπάνια γράφονται σε επιστολές παραίτησης. Και σχεδόν ποτέ με τέτοια ευθύτητα. Ο Τζο Κεντ δεν επέλεξε να φύγει σιωπηλά. Επέλεξε να αφήσει πίσω του ένα κείμενο που μοιάζει περισσότερο με πολιτική κατηγορία παρά με διοικητική αποχώρηση.

Η σημασία της παραίτησης του επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας δεν βρίσκεται μόνο σε αυτά που λέει. Βρίσκεται κυρίως στο ποιος τα λέει. Ο Κεντ δεν είναι ένας αξιωματούχος που βρέθηκε απέναντι στον Λευκό Οίκο. Δεν είναι «φωνή της αντιπολίτευσης». Είναι μέρος του ίδιου του μηχανισμού. Ένας άνθρωπος που υπηρέτησε στον στρατό, βρέθηκε σε πολεμικά μέτωπα, πέρασε από τη CIA και τελικά βρέθηκε στην κορυφή της αντιτρομοκρατικής αρχιτεκτονικής των ΗΠΑ. Με άλλα λόγια, είναι το σύστημα. Και είναι επιλογή του ίδιου του Τραμπ.

Και όταν αρχίζει να μιλά έτσι, το πρόβλημα δεν είναι επικοινωνιακό. Είναι ουσίας.

Μια επιστολή που δεν αφήνει περιθώρια

Ο Κεντ δεν αρκείται σε διατυπώσεις. Δεν μιλά για «ανησυχίες» ή «διαφορετικές εκτιμήσεις». Κόβει κατευθείαν στον πυρήνα: το Ιράν, λέει, δεν αποτελούσε άμεση απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με αυτή τη φράση, αμφισβητεί το θεμέλιο πάνω στο οποίο στήθηκε ολόκληρη η απόφαση για πόλεμο.

Και δεν σταματά εκεί. Περιγράφει έναν μηχανισμό πίεσης και διαμόρφωσης αφηγήματος, στον οποίο —όπως υποστηρίζει— πρωταγωνίστησαν ισραηλινοί αξιωματούχοι και ισχυρά τμήματα του αμερικανικού μιντιακού οικοσυστήματος. Μιλά για «εκστρατεία παραπληροφόρησης» που καλλιέργησε την αίσθηση επείγουσας απειλής και οδήγησε σε μια απόφαση που, κατά τον ίδιο, δεν ήταν αναπόφευκτη.

Η σύγκριση με τον πόλεμο στο Ιράκ δεν είναι ρητορική υπερβολή. Είναι προειδοποίηση.

After much reflection, I have decided to resign from my position as Director of the National Counterterrorism Center, effective today.



I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this… — Joe Kent (@joekent16jan19) March 17, 2026

Από τον πόλεμο… στην αμφισβήτηση του πολέμου

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο του Τζο Κεντ είναι η διαδρομή του. Δεν είναι ένας αναλυτής που κοιτά τον κόσμο από απόσταση.

Είναι άνθρωπος που έζησε τον πόλεμο εκ των έσω. Υπηρέτησε σε ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ, συμμετείχε σε επιχειρήσεις στο Ιράκ και σε άλλα θέατρα του «πολέμου κατά της τρομοκρατίας», και στη συνέχεια εντάχθηκε στη CIA ως παραστρατιωτικός αξιωματικός.

Είναι, δηλαδή, ένας άνθρωπος που γνωρίζει τι σημαίνει στρατιωτική ισχύς — και τι σημαίνει να τη χρησιμοποιείς.

Το 2025, ο Ντόναλντ Τραμπ τον τοποθετεί επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας επιλέγοντας έναν αξιωματούχο με επιχειρησιακή εμπειρία και σαφή πολιτική τοποθέτηση.

Γιατί ο Κεντ δεν είναι μόνο στρατιωτικός. Είναι και πολιτικό πρόσωπο. Έχει κατέβει ως υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών για το Κογκρέσο, ανήκει στο ρεύμα που βλέπει με καχυποψία τις αμερικανικές παρεμβάσεις στο εξωτερικό και έχει ταχθεί επανειλημμένα υπέρ μιας πιο περιορισμένης, «εθνικά εστιασμένης» εξωτερικής πολιτικής.

Με αυτή την έννοια, δεν είναι περίεργο που συγκρούεται με έναν νέο πόλεμο. Είναι, όμως, εξαιρετικά σημαντικό ότι το κάνει από αυτή τη θέση.

Η σιωπηλή σύγκρουση μέσα στο σύστημα

Η επιστολή του Κεντ αποκαλύπτει κάτι που σπάνια γίνεται ορατό: τη σύγκρουση μέσα στο ίδιο το αμερικανικό κράτος.

Από τη μία, η στρατηγική επιλογή για κλιμάκωση. Από την άλλη, μια μερίδα του ίδιου του μηχανισμού που θεωρεί ότι επαναλαμβάνεται ένα γνώριμο λάθος.

Όταν ένας αξιωματούχος με αυτό το υπόβαθρο φτάνει στο σημείο να μιλά για «παγίδα» και για επανάληψη του Ιράκ, η συζήτηση παύει να είναι θεωρητική. Γίνεται υπαρξιακή.

Δεν είναι το τέλος — είναι η αρχή

Ίσως το πιο κρίσιμο στοιχείο δεν είναι η ίδια η παραίτηση. Είναι το προηγούμενο που δημιουργεί.

Γιατί τέτοιες κινήσεις σπάνια μένουν μεμονωμένες. Συνήθως είναι το πρώτο σημάδι ότι πίσω από τις κλειστές πόρτες υπάρχουν περισσότερες αμφιβολίες απ’ όσες φαίνονται.

Ο Τζο Κεντ δεν είναι απλώς ο πρώτος που έφυγε, είναι ο πρώτος που μίλησε. Και αυτό, στην Ουάσιγκτον, είναι πάντα η πιο δύσκολη — και η πιο επικίνδυνη — πράξη. Θα ακολουθήσουν άραγε άλλοι;

Τραμπ: «Καλό που παραιτήθηκε ο Τζο Κεντ»

Την παραίτηση του Τζο Κεντ από τη θέση του διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας, σχολίασε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο, αποδίδοντάς την στις διαφωνίες του για το Ιράν και ασκώντας σφοδρή κριτική στις θέσεις του.

Ο Τραμπ τη χαρακτήρισε «καλή εξέλιξη», ενώ επέκρινε τον πρώην συνεργάτη του, κάνοντας λόγο για «πολύ αδύναμο» αξιωματούχο σε ζητήματα ασφάλειας. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά «όταν κάποιος που συνεργάζεται μαζί μας λέει ότι δεν θεωρούσε το Ιράν απειλή, δεν θέλουμε τέτοιους ανθρώπους. Δεν είναι έξυπνοι ή δεν έχουν αντίληψη της κατάστασης».

Οι δηλώσεις Τραμπ έγιναν λίγες ώρες μετά την επιστολή παραίτησης του Κεντ, στην οποία ανέφερε ότι «δεν μπορεί, με καθαρή συνείδηση, να υποστηρίξει τον συνεχιζόμενο πόλεμο με το Ιράν». Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη δεν συνιστά «άμεση απειλή» για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφήνοντας αιχμές και κατά του Ισραήλ, το οποίο –όπως ισχυρίστηκε– ωθεί την αμερικανική κυβέρνηση προς τη σύγκρουση.

Ο Τραμπ, ο οποίος είχε επιλέξει τον Κεντ για τη συγκεκριμένη θέση, επιχείρησε να ισορροπήσει ανάμεσα στην προσωπική του εκτίμηση και την πολιτική του διαφωνία, σημειώνοντας ότι «πάντα τον θεωρούσε καλό άνθρωπο». Ωστόσο, κατέστησε σαφές ότι διαφωνεί πλήρως με τις εκτιμήσεις του για το Ιράν, επιμένοντας ότι η αποχώρησή του ήταν αναγκαία.

«Το Ιράν ήταν απειλή», δήλωσε ο πρόεδρος, προσθέτοντας ότι «κάθε χώρα αντιλαμβανόταν πόσο μεγάλη απειλή ήταν το Ιράν», υπογραμμίζοντας έτσι τη γραμμή της κυβέρνησής του για την αντιμετώπιση της Τεχεράνης.

Πηγή: naftemporiki.gr / protothema.gr