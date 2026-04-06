Χειροπέδες σε 45χρονο: Πήγε για διάρρηξη και τον βρήκε η Αστυνομία μέσα στο σπίτι

Μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν τα ξημερώματα σήμερα, στην αυτόφωρη σύλληψη 45χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε εντός οικίας, στη Λευκωσία, κατά τη διάρκεια έρευνας για πιθανή διάρρηξη. Σύμφωνα με αστυνομική ανακοίνωση, εναντίον του διερευνώνται τα αδικήματα της παράνομης εισόδου, της παράνομης κατοχής περιουσίας και της παράνομης κατοχής διαρρηκτικών εργαλείων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, γύρω στη 1π.μ. σήμερα, λήφθηκε πληροφορία για πιθανή διάρρηξη σε οικία στη Λευκωσία. Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στη σκηνή και με τη βοήθεια του διαχειριστή της οικίας εισήλθαν σε αυτή. Κατά τη διάρκεια έρευνας που ακολούθησε, εντοπίστηκε σε δωμάτιο της οικίας, ο 45χρονος, ο οποίος συνελήφθη για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης εισόδου.

Ακολούθησε σωματική έρευνα στον συλληφθέντα, κατά την οποία εντοπίστηκαν διάφορα διαρρηκτικά εργαλεία, καθώς και άλλα αντικείμενα για τα οποία δεν έδωσε ικανοποιητικές εξηγήσεις για την προέλευσή τους.

Ο 45χρονος τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.