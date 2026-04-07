Νυχτερινές επιχειρήσεις της αστυνομίας: 96 καταγγελίες για ταχύτητα και τρεις για ναρκωτικά

Έντονη ήταν η παρουσία της αστυνομίας το βράδυ που πέρασε σε διάφορες περιοχές της Κύπρου, στο πλαίσιο οργανωμένων περιπολιών και προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης που πραγματοποιήθηκαν σε καίρια σημεία αστικών περιοχών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι επιχειρήσεις είχαν ως στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν συνολικά 770 οδηγοί και επιβάτες, ενώ διενεργήθηκαν 29 έλεγχοι υποστατικών στο πλαίσιο της προσπάθειας αντιμετώπισης φαινομένων παραβατικότητας.

Από τις προληπτικές επιχειρήσεις προέκυψε η σύλληψη δύο προσώπων, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται σε αδικήματα όπως η παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, μεταξύ άλλων.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των τροχονομικών ελέγχων, προέκυψαν 260 καταγγελίες για διάφορες τροχαίες παραβάσεις, ενώ διερευνώνται 13 υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που καταγράφηκαν, 96 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ τρεις οδηγοί καταγγέλθηκαν για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών. Στο πλαίσιο των εξετάσεων, κατακρατήθηκαν επίσης έξι οχήματα.

Η αστυνομία αναφέρει ότι οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης για πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας συνεχίζονται σε καθημερινή βάση, με αυξημένη παρουσία μελών της δύναμης, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με στόχο την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.