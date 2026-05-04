Συνεχίζεται και φέτος η μάχη με τα κουνούπια - Εξαπλώνονται χωροκατακτητικά είδη

Η νύχτα σε αρκετές περιοχές της Κύπρου δεν τελειώνει πάντα με ησυχία. Για κάποιους κατοίκους, ιδιαίτερα σε αστικά περιβάλλοντα και περιοχές κοντά σε υδάτινες εστίες, το καλοκαίρι δεν φέρνει μόνο ζέστη, αλλά και ένα επίμονο βουητό – τα κουνούπια.

Πίσω όμως από αυτό το φαινομενικά απλό πρόβλημα κρύβεται ένα πολύ πιο σύνθετο ζήτημα δημόσιας υγείας, περιβαλλοντικής διαχείρισης και ανθρώπινης συμπεριφοράς. Η Κύπρος, όπως και πολλές χώρες της Μεσογείου, βρίσκεται τα τελευταία χρόνια αντιμέτωπη με μια νέα πραγματικότητα, την παρουσία και εξάπλωση χωροκατακτητικών ειδών κουνουπιών, τα οποία δεν είναι απλώς ενοχλητικά, αλλά δυνητικά επικίνδυνα.

Από τον ψεκασμό στην πρόληψη

Όπως αναφέρει στον «Π» ο Ηρόδοτος Ηροδότου, προϊστάμενος των Υγειονομικών Υπηρεσιών, του υπουργείου Υγείας, η προσέγγιση για την αντιμετώπιση των κουνουπιών έχει αλλάξει ριζικά. Εκεί όπου παλαιότερα κυριαρχούσαν οι γενικευμένοι ψεκασμοί, σήμερα το μοντέλο βασίζεται στην πρόληψη και στη στοχευμένη παρέμβαση. Η λογική είναι απλή αλλά κρίσιμη, δεν έχει νόημα να καταπολεμάς το ενήλικο κουνούπι όταν μπορείς να σταματήσεις τον κύκλο ζωής του πολύ νωρίτερα.

Η σύγχρονη στρατηγική επικεντρώνεται στην προνυμφοκτονία, στην καταπολέμηση δηλαδή των κουνουπιών στο στάδιο της προνύμφης, μέσα στο νερό. Αυτό σημαίνει ότι η πραγματική «μάχη» δίνεται σε σημεία που συχνά περνούν απαρατήρητα, όπως φρεάτια όμβριων υδάτων, κανάλια, ρυάκια, δεξαμενές, ακόμη και μικρές συγκεντρώσεις νερού σε αστικά περιβάλλοντα.

Συνεργεία πραγματοποιούν τακτικές επιθεωρήσεις, κάθε δύο εβδομάδες, εντοπίζοντας και παρεμβαίνοντας σε εστίες αναπαραγωγής. Οι ψεκασμοί για ενήλικα κουνούπια περιορίζονται πλέον σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν υπάρχει τεκμηριωμένη ανάγκη με βάση την εκτίμηση κινδύνου και τα δεδομένα επιτήρησης.

Εκτεταμένο σύστημα επιτήρησης

Πίσω από αυτή τη στρατηγική βρίσκεται ένα εκτεταμένο σύστημα εντομολογικής επιτήρησης. Σε όλη την Κύπρο λειτουργούν παγίδες και μηχανισμοί καταγραφής που συλλέγουν δεδομένα για τους πληθυσμούς των κουνουπιών, την εποχικότητά τους και την εξάπλωσή τους.

Τα δεδομένα αυτά δεν είναι απλώς αριθμοί. Αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία σχεδιάζονται οι παρεμβάσεις. Επιτρέπουν στις αρμόδιες υπηρεσίες να γνωρίζουν στοιχεία για τους πληθυσμούς, τις εστίες και πώς εξελίσσεται η κατάσταση μέσα στον χρόνο.

Δυνητικά επικίνδυνα κουνούπια

Η μεγαλύτερη πρόκληση των τελευταίων ετών δεν είναι τα «κλασικά» κουνούπια, αλλά τα χωροκατακτητικά είδη όπως το Aedes aegypti (κουνούπι τίγρης) και το Aedes albopictus (Ασιατικό κουνούπι τίγρης). Πρόκειται για είδη που έχουν συνδεθεί διεθνώς με σοβαρές ασθένειες, όπως ο δάγκειος πυρετός, ο ιός Ζίκα και η νόσος τσικουνγκούνια.

Η παρουσία τους στην Κύπρο δεν σημαίνει ότι υπάρχει αυτόματα και μετάδοση ασθενειών. Για να συμβεί κάτι τέτοιο απαιτείται ένας συνδυασμός παραγόντων, όπως για παράδειγμα η ύπαρξη του ιού, οι κατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες και η αλυσίδα μετάδοσης.

Ωστόσο, η απλή παρουσία αυτών των ειδών αλλάζει τα δεδομένα. Δημιουργεί ένα νέο επίπεδο επιτήρησης και αυξάνει την ανάγκη για συνεχή ετοιμότητα.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην επαρχία Λάρνακας, όπου έχει καταγραφεί παρουσία του Aedes aegypti, καθώς και σε περιοχές με αυξημένη ανθρώπινη δραστηριότητα ή σημεία εισόδου στη χώρα, όπως λιμάνια και αεροδρόμια.

Εισαγόμενα περιστατικά

Μέχρι σήμερα, δεν έχει καταγραφεί τοπική μετάδοση ασθενειών όπως ο δάγκειος πυρετός ή ο Ζίκα στην Κύπρο. Τα περιστατικά που εμφανίζονται είναι εισαγόμενα, συνήθως συνδεδεμένα με ταξίδια.

Υπήρξαν, ωστόσο, στο παρελθόν περιστατικά του ιού του Δυτικού Νείλου, που συνδέονται με διαφορετικά είδη κουνουπιών και δείχνουν ότι ο κίνδυνος, αν και χαμηλός, δεν είναι θεωρητικός.

Για αυτό και υπάρχει ειδικό σχέδιο άμεσης αντίδρασης. Μετά τον εντοπισμό κρούσματος γίνεται χαρτογράφηση της περιοχής, εντομολογική διερεύνηση και στοχευμένες παρεμβάσεις για αποτροπή εξάπλωσης.

Το βάρος της καθημερινότητας

Παρά την επιστημονική και κρατική υποδομή, η πιο κρίσιμη παράμετρος παραμένει η πιο απλή και αφορά την ανθρώπινη συμπεριφορά.

Οι δήμοι και οι κοινότητες έχουν ευθύνη για δημόσιους χώρους, καθαρισμό φρεατίων και συντήρηση υποδομών. Όμως ένα μεγάλο μέρος του προβλήματος βρίσκεται σε ιδιωτικούς χώρους, αυλές, μπαλκόνια και κήπους.

Ένα πιατάκι γλάστρας με νερό, ένας κουβάς που έμεινε ξεχασμένος ή ένα βαρέλι χωρίς κάλυμμα. Αυτά τα μικρά στοιχεία είναι αρκετά για να ξεκινήσει ο κύκλος ζωής ενός κουνουπιού.

Η φράση που τονίζεται από τους ειδικούς είναι απλή: χωρίς στάσιμο νερό, δεν υπάρχουν κουνούπια.

Παίζει ρόλο ο καιρός;

Οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν άμεσα τους πληθυσμούς των κουνουπιών, αλλά όχι πάντα με τον προφανή τρόπο. Οι βροχές, που είχαμε και πολλές φέτος, δημιουργούν φυσικές εστίες αναπαραγωγής, όμως στα αστικά περιβάλλοντα το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι η φύση, αλλά οι ανθρώπινες κατασκευές.

Ιδιαίτερα για τα χωροκατακτητικά είδη, το αστικό περιβάλλον αποτελεί ιδανικό χώρο ανάπτυξης. Μικρές, τεχνητές συλλογές νερού είναι αρκετές για να υποστηρίξουν τον κύκλο ζωής τους.